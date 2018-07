O cântăreaţă de la noi va deveni mămică! A făcut anunţul: „Sunt foarte fericită, eu și soțul meu vom avea primul copil”!

Își ține viața personală departe de ochii presei și ai curioșilor, dar de această dată, Yamira a vrut să fie chiar ea cea care le împărtășește fanilor miracolul pe care îl trăiește. Cântăreața este însărcinată in 4 luni și urmează să devină mamă pentru prima oară.

Cântăreața așteaptă primul său copil și urmează să devină mămică la începutul lunii decembrie. „Sunt foarte fericita, eu si sotul meu vom avea primul copil. Am plecat in vacanta de Paste in Berlin, cand am implinit 10 ani de relatie, si am primit dar de la Dumnezeu un copil. Apoi am primit vestea de ziua mamei mele si a fost o zi deosebita. Acum sunt insarcinata in 4 luni, dar burtica nu se vede, cred ca datorita inaltimii mele. Am tot timpul greturi, nu m-am ingrasat deloc, dar vedem de acum in colo. Toti prietenii mei imi spun ca e ceva schimbat la mine, ca radiez si sunt si mai frumoasa”, a declarat Yamira.

Chiar daca va deveni mamica in cateva luni, artista nu-si neglijeaza cariera muzicala. Artista a lansat, astazi, videoclipul piesei „Drop This Beat On You”, produsa de Magic Juice. Clipul este filmat Gradina Botanica din Bucuresti, iar artista apare in ipostaze HOT!

„Piesa Drop This Beat On You este despre dragoste si atractia arzatoare dintre doi iubiti. Magic Juice este producatorul acestei piese, un producator pe care doream sa il intalnesc din totdeauna. Este exceptional! Clipul l-am filmat in Gradina Botanica din Bucuresti. Este superba! Sunt foarte multumita de cum a iesit clipul, am avut o echipa foarte tare!”, a declarat Yamira despre noua piesa.