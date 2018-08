O cântăreață de muzică populară, apariție HOT la plajă! Cum arată costumul de baie cu care Andrada Bârsăuan a atras toate privirile

Andrada Bârsăuan este cunoscută pe scena românească de muzică populară pentru glasul ei angelic și de fiecare dată încântă inimile românilor cu prezența ei, în costum popular. Tânăra face însă senzație pe rețelele de socializare, pozând în diferite costum de baie. Cu una dintre aparițiile sale la plajă a stârnit imaginația bărbaților: ea a purtat un costum roșu sexy din două piese.Ce-i drept, are și cu ce se mândri – un corp de invidiat.

Andrada Bârsăuan, apariție HOT la plajă

Când renunță la poale, brâu și se arată pe plajă, Andrada Bârsăuan îi lasă muți de uimire pe cei din jurul ei. În spatele straielor populare se ascunde o tânără care arată senzațional în costum de baie. Aflata recent intr-o vacanta tocmai in Turcia, mai exact in Antalya, artista ardeleanca s-a lăsat fotografiată îmbrăcată in diferite costume de baie care lasă să i se vadă formele voluptuoase, spre delciul fanilor de sex masculin! La asemenea imagini sexy, fanii nu au ratat şansa de ai da cântăreţei like-uri şi complimente pe pagina sa de Instagram.

“Esti foarte scumpă și deosebit de drăguță (…)!😍😍😍😍👍👌”, “Ce frumoasă eşti😍”, “Minunată, ca întotdeauna! 😍❤❤”, “Andrada, ești foarte frumoasa ! Concediu plăcut 🤗😘” sunt patru dintre comentariile lăsate de internauți.

Andrada Bârsăuan se pregătește să facă… 2 NUNTI!

Andrada Bârsăuan şi Lazăr Arman sunt doi tineri frumoşi, talentaţi, populari şi formează un cuplu de succes atât pe scenă cât şi în realitate. Au cucerit publicul cu iubirea si melodiile lor, iar acum se pregatesc de nunta. De când s-au văzut prima oară şi-au dat seama că sunt suflete pereche, iar la doar nouă luni de relaţie, aceştia s-au mutat împreună. Au simţit că sunt făcuţi unul pentru celălalt, iar până la pasul cel mare nu a mai fost decât un pas.

La scurt timp, Andrada a fost cerută în căsătorie, chiar de ziua ei de naştere, iar anul ce urmează, în 2019, vor face două nunţi! Da! Nu este o glumă! Vor face o nuntă la Satu Mare, de unde provine artista, şi una la Bistriţa Năsăud. Artista a dezvaluit motivul pentru care s-au decis sa faca doua nunti mari, unde vor avea si mai multe perechi de nasi.

„Am hotărât sa facem doua nunți fiindcă ne respectam familiile și tradițiile. Vor fi doua nunți mari, in fiecare parte vor fi in jur de 500 de persoane. Va fi diferit fata de cum e obișnuita toată lumea, la Satu Mare vor fi 4 perechi de nași, cei din partea mea doar, iar la Șanț, județul Bistrita Năsăud, de unde vine viitorul meu soț, este o tradiție cu nașii. Nasii de-obicei depăsesc chiar și numărul 10. Încă nu știu sa va spun exact câți vor fi, dar destul de mulți. Așadar vom avea mulți nași! Am hotărât sa le stabilim joia de altfel, fiindcă avem foarte mulți prieteni și colegi din domeniul nostru, iarăși de altfel avem nunți programate in fiecare Weekend! Vor cânta mai mulți artiști, asta este surpriza!”, ne-a dezvaluit Andrada Bârsăuan si partenerul ei..

Andrada Bârsăuan a lansat o piesă nouă dedicată ardelencelor

Andrada Bârsăuan si viitorul ei sot, cunoscutul saxofonist Lazăr Arman, au lansat astazi videoclipul piesei „Ardeleanca-i mai isteata”. „Mândra ca sunt ardeleanca! Mândra de graiul și portul me , de obiceiurile și tradițiile din Ardeal! Ardeleanca-i isteață, zău!”, a declarat indragita artista.