O celebră influenceriță a stârnit revoltă în mediul online! Internauții au taxat-o dur. „Îmi distrugeți viața, am muncit atât de tare să ajung aici”

O celebră influenceriță și-a văzutl visul distrus în doar câteva secunde. Pentru că i-a revoltat pe internauți contul său de Instagram, sigura sursă de venit, a fost șters. Tânăra a fost devastată de veste și susține că viața ei s-a încheiat.

Pentru Taylor contul de Instagram era singura sursă de venit, aceasta avea sute de mii de urmăritori, iar activitate din mediul online i-a schimbat viața. Însă totul s-a năruit în doar câteva secunde. Se pare că tânăra i-a supărat pe internauți, iar aceștia i-au raportat în număr mare contul, așa că a fost șters. (CITEȘTE ȘI: O CELEBRĂ INFLUENCERIȚĂ A DAT CĂRȚILE PE FAȚĂ! ANI DE ZILE ȘI-A MODIFICAT FOTOGRAFIILE. CUM ARATĂ ÎN REALITATE)

După această întâmplare, Taylor a postat un video pe YouTube în care i-a acuzat pe cei care au raportat-o și a spus că i-au distrus viața. Tânăra a mărturisit că Instagramul era sigura sursă de venit și că a muncit mult pentru el. Deși mesajul ei era menit să îi impresioneze pe oameni, efectul a fost cu totul altul.

Taylor a vorbit despre faptul că nu ar putea niciodată să fie „un om de rând” și să își găsească un job normal. Iar asta i-a atras din nou antipatia oamenilor.

„Vreau să le spun tuturor celor care mă raportează – gândiți-vă de două ori, pentru că îmi stricați viața, pentru că îmi câștig toți banii online și nu vreau să pierd asta. Știu că oamenilor le place să ma vadă jos, să fiu ca ei, dar nu sunt. Am muncit atât de tare ca să ajung acolo unde era, iar faptul că Instagramul meu a fost șters este cel mai rău sentiment din lume. „, a spus Taylor.

„Nu aș putea lucra niciodată”

În pledoaria ei, deși nu asta era intenția, Taylor a continuat să jignească lumea. Aceasta a spus că înainte de a deveni influencer a lucrat la McDonalds și nu ar putea să se întoarcă la o astfel de viață. Mai mult, aceasta a recunoscut că a fost nevoită să își vândă trupul pentru bani, iar activitatea din online a fost salvarea sa. (VEZI ȘI: O INFLUENCERIȚĂ A PIERDUT CUSTODIA COPIILOR SĂI DIN CAUZA TATUAJELOR ȘI A CULORII PĂRULUI. FANII SE TEM PENTRU VIAȚA EI ȘI AU LUAT ATITUDINE)

„Obișnuiam să lucrez la nenorocitul McDonalds înainte de a face YouTube, Instagram, înainte de a avea mii de urmăritori, înainte de a avea asta am fost o ratată. Ceea ce trebuie să realizeze unii dintre voi este că nu am abilități , am douăzeci de ani. Nu spun că este ceva în neregulă cu lucratul la McDonald’s pentru că am lucrat acolo, dar nu vreau să mă întorc la acea viață. Nu am calificări profesionale, nu aș putea avea niciodată un loc de muncă normal”, a mai spus Taylor.

Clipul postat de aceasta a adunat numeroase comentarii, în mare parte negative, iar mulți dintre internauți i-au promis că o să o raporteze din nou. Însă, deși a stârnit revoltă, noul cont de Instagram ala tinerei a adunat rapid mii de urmăritori.