O chelneriță din Arad a primit o bătaie soră cu moartea de la un interlop și soția lui. Motivul este halucinant.

UPDATE: Avem înregistrarea incidentului

CANCAN.RO a obținut, în exclusivitate, înregistrarea video a incidentului, de pe camerele de supraveghere ale localului. Puteți urmări mai jos cum au decurs ostilitățile.

Știrea inițială

În cursul zilei de vineri, pe terasa cafenelei „Orizont”, din cartierul arădean Micălaca, ar fi avut loc o scenă desprinsă din filmele cu mafioți, în care oamenii simpli nu aveau voie nici măcar să ridice privirea către acei mafioți. Mai exact, pe terasa cafenelei menționate s-ar fi așezat interlopul arădean Cristian Varga și soția acestuia.

Tânăra era în timpul serviciului atunci când cei doi ar fi ajuns la cafenea. Tânăra spune că, la câteva momente după ce aceștia s-au așezat la masă, un coleg de-al ei s-a dus să-i salute pe cei doi, cunoscându-se, moment în care soția lui Cristian Varga a arătat cu degetul spre chelneriță și a făcut un semn cu capul.

Ulterior, colegul fetei s-a dus la masa la care se afla fata, pentru a-i transmite probabil ce au zis cei doi, însă din spatele ospătarului a apărut și Varga, adresându-i jigniri fetei. La scurt timp la acea masă și-ar fi făcut apariția și soția lui Varga, aceasta aplicându-i „la foc automat” câteva palme fetei, acompaniate de un pumn venit din partea interlopului. În urma loviturilor, fata susține, la fel ca și martorii, că a căzut pe o bancă, lovindu-se cu capul de spătar, moment în care a rămas inconștientă preț de câteva secunde, potrivit specialarad.ro.

Tânăra a ajuns la spital

După ce au lovit-o cu brutalitate pe chelneriță, Cristian Varga și soția sa au părăsit localul. Însă lucrurile nu aveau să rămână chiar așa. Fata, împreună cu un prieten s-a dus direct la Secția 2 de Poliție, situată în cartierul Micălaca, unde le-au povestit polițiștilor ceea ce s-a întâmplat.

Tot acolo, la secția de Poliție, a fost solicitată și intervenția unui echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Arad, care imediat după declarațiile date la poliție a transportat-o pe tânără la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Arad.

”Eram la serviciu, stăteam la masă împreună cu colega mea. La un moment dat, el a vrut să intre înăuntru în bar. Când au venit (n.r. Cristian Varga și soția lui), efectiv, nu le-am acordat nicio atenție. După care, a venit el (n.r. Cristian Varga), m-a întrebat, folosind cuvinte foarte urâte, ce probleme am. I-am spus că nu am nicio problemă. A venit soția lui, mi-a dat trei palme, după… domnul m-a lovit cu pumnii, m-a împins, am dat cu capul de bancă și au continuat: pălmi, pumni. Am făcut tomograf, acum aștept rezultatul și… la abdomen. Am o durere mare de cap și când trag aer în piept mă doare”, a mărturisit chelnerița pentru CANCAN.RO.