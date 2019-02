O croitoreasă a primit primul Golden Buzz la “Românii au talent” 2019! Iar Mihai Petre a fost atacat după acest moment de excepție

Ana Maria Pantaze, o croitoreasă din București, i-a impresionat în această seară pe jurații de la “Românii au talent” 2019. Mihai Petre, care s-a întors în sezonul cu numărul 9 al show-ului de la Pro TV, s-a lăsat purtat de emoții și a apăsat butonul Golden Buzz. Concurenta emisiunii a izbucnit în lacrimi când a văzut gestul celui mai exigent jurat de la “Românii au talent”.

Ana Maria Pantaze are 38 de ani, e din București și i-a lăsat pe jurați fără replică atunci când a început să cânte o piesă a cântăreței Etta James… cu vocea artistei Janis Joplin. Când și-a încheiat prestația, Mihai Petre a oferit primul Golden Buzz de la “Românii au talent” al sezonului #9suprem. Andra a spus doar: “Ești fenomen!” și i-a lăsat pe colegii ei să aibă mai multe cuvinte de spus.

“Tu ești esența acestui show. (…). Eu am lipsit ceva vreme, dar mereu am crezut că show-ul ăsta este despre oameni ca tine, care vin cu emoție sinceră și ne lovesc de ne ia naiba – croitoreasa care a venit și m-a dat pe spate cu vocea ei”, i-a spus Mihai Petre după ce i-a dat Golden Buzz-ul croitoresei.

După ce i-a oferit Golden Buzz, Mihai Petre a mers pe scenă și a felicitat-o pe Ana Maria Pantaze.

“Cu așa ceva te întâlnești cel mult o dată într-un sezon, oamenii ca tine sunt apariții rare. Mulțumim, ne vedem în semifinale,”, a comentat Andi Moisescu.

Mihai Petre, atacat de Pavel Bartoș după ce juratul a dat Golden Buzz

În cadrul unui interviu, croitoreasa cu voce de aur a mărturisit cum a început să cânte.

“Eu m-am apucat de cântat în momentul în care sub mine s-a deschis un karaoke. Prima dată am mers să beau o cafea… Încet, încet am început să îmi placă să cânt”, a povestit Ana Maria Pantaze, una dintre concurentele de la “Românii au talent”.

După ce concurenta a mers în culise împreună cu Smiley și Pavel Bartoș, acesta din urmă a spus o replică “înțepătoare” la adresa lui Mihai Petre, cunoscut pentru cât de exigent este.

“Știi ce e șocant? Mihai Petre a devenit un om mai bun”, l-a atacat puțin Pavel Bartoș pe Mihai Petre.

Regula Golden Buzz de la “Românii au talent”

Jurații de la “Românii au talent” pot oferi unui concurent butonul de Golden Buzz, care-i trimite direct în semifinalele show-ului Românii au talent, fără să mai treacă de o altă preselecție.