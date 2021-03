O cunoscută artistă de la noi a născut gemeni, în mare secret. Prima imagine cu proaspăta mămică și cei doi bebeluși

Este bucurie mare în showbiz, după ce artista Letiția Moisescu a născut în mare secret. Aceasta a adus pe lume gemeni și a declarat că se simte cum nu se poate mai bine, dar și extrem de fericită.

La numai un an de când a adus-o pe lume pe fiica sa, Letiția Moisescu a devenit mamă pentru a doua oară, iar bucuria a fost dublă! Artista a adus pe lume gemeni și nu-și mai încape în piele de fericire. Pentru spynews.ro, Letiția Moisescu a declarat că nașterea a decurs bine, însă unul dintre băiețeii pe care i-a născut a fost nevoit să mai rămână câteva zile în spital, sub supravegherea medicilor.

”A decurs totul, pot spune, ca la carte. Mulțumim pe această cale medicului, pentru ca este un înger pe pămant și face minuni pe lumea asta. Eu am avut un ușor atac de panică în timpul operației. Deși eu rar clachez sau am atacuri de orice fel, însă uite că de data asta am avut. Eu așa îmi explic, pentru că treceam prin tot felul de stări. Durere de cap, presiune, senzație de vomă, apoi ma lăsau brusc. Cred că emoția de a face cunoștință cu gemenii a fost foarte intensă”, a declarat Letiția Moisescu, pentru sursa citată.

”Am dus sarcina până la 37 de săptămâni și este, pot spune, destul de mult, mai ales în sarcină gemelară. Eu am plecat oricum la drum în sarcină cu o oarecare teamă, pentru că am rămas foarte repede gravidă după sarcina cu Daina. Însă totul este bine când vezi că poți să naști la termen”, a mai spus prospăta mămică.

Unul dintre copii a rămas internat în spital

Letiția Moisescu a mai declarat pentru sursa citată că unul dintre gemeni a trebuit să mai rămână în spital câteva zile, sub supraveghere medicală.

”Din păcate, pe al doilea născut, Vlad, îl avem încă la spital. A fost până luni pe oxigen, însă își revine și sperăm să îl luăm acasă cât de curând. E un luptător și va ajunge și el acasă cu noi toți. Nu este ceva foarte grav. S-a născut cu o ușoară inadaptare la mediul exterior și are puțin nevoie de ajutor pentru respirație”, a declarat Letiția Moisescu.