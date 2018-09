O familie de medici din Italia a fost măcelarită de o bandă de hoți din România. Primele imagini cu suspecții

O familie de medici din Italia a fost măcelarită de o bandă de hoți din România. Agresorii au pătruns în casa celor doi italieni, medicul chirurg Carlo Martelli și soția sa, Niva Bazzan și i-au torturat!

4 tineri din România au intrat în casa medicilor din Italia pentru a-i jefui. Hoții au crezut că vor găsi un seif în casă așa că i-au torturat pe Carlo Martelli și pe soția sa pentru a le divulga locul în care este ascuns seiful. Pe bărbat l-au legat de mâini și de picioare și l-au bătut, iar femeii i-au tăiat urechea dreaptă în timp ce soțul ei asista la scena șocantă. (CITEȘTE ȘI: ROMÂNI DIN ITALIA, URMĂRIȚI INTERNAȚIONAL PENTRU FURTUL MAI MULTOR BANCOMATE! SE FOLOSEAU DE UN TRACTOR AGRICOL PENTRU A DUCE LA CAPĂT JAFURILE)

„Dormeam in camera mea, cand m-am trezit luata la palme si aruncata la pamant. M-au legat, mi-au pus niste scotch pe gura si imediat m-au tarat in ​​camera unde era sotul meu. Avea mainile si picioarele legate cu un cablu de calculator. Ne-au spus ca ne vor taia in bucati mici daca nu le spunem unde este seiful. Apoi am vazut chipul lui Carlo plin de vanatai. M-au asezat in fata lui si au inceput sa ma taie.”, a mărturisit femeia.

Hoții au fugit cu 3400 de euro și cardurile medicilor

Deși în casă nu se afla niciun seif, hoții i-au torturat pe cei doi italieni, crezând ca de fapt ei nu vor sa spuna unde țin banii. Într-un final, cei patru români au fugit cu 3400 de euro și cardurile celor doi soți. Trei bărbați de naționalitate română au fost reținuți și, potrivit presei italiene, ar fi vorba despre doi frați și un văr al lor, toți cu vaârste cuprinse între 20 și 30 de ani. A patra persoană este căutată de polițiști. Cei doi soți torturați sunt internați în spital, grav răniți. (VEZI ȘI: BREAKING NEWS. ROMÂNUL CARE A COMIS ”JAFUL SECOLULUI” LA PARIS VA FI EXTRĂDAT)