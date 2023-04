O femeie a adormit în tren, iar când s-a trezit a avut un șoc. Uluitor ce se afla lângă ea

O femeie a trecut printr-o întâmplare șocantă, în urma unei călătorii cu trenul. Cazul a lăsat pe toată lumea cu gura căscată, întrucât tuturor le-a fost greu să creadă că se poate întâmpla un asemenea lucru. Polițiștii fac investigații!

Femeia a adormit în tren, în timp ce se îndrepta spre Edinburgh, Scoția. Însă, atunci când s-a trezit, aceasta a trăit un adevărat șoc.

O femeie s-a trezit cu un bărbat dezbrăcat lângă ea, în tren

Femeia a rămas de-a dreptul uluită în momentul în care s-a trezit, iar lângă ea a observat un bărbat dezbrăcat. Individul este acum căutat de organele de poliție care investighează incidentul petrecut pe data de 20 aprilie.

Trenul circula pe ruta Polmont-Edinburgh Waverley, acolo unde femeia aștepta să ajungă. Un purtător de cuvânt al poliției a declarat că femeia se afla în tren când a adormit, iar atunci când s-a trezit, a văzut un bărbat dezbrăcat care stătea lângă ea.

„Detectivii fac apel la martori. Pe 20 aprilie, la ora 7.21, o femeie se afla în tren când a adormit. Când s-a trezit, un bărbat stătea lângă ea dezbrăcat”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției, potrivit publicației străine Mirror.

(CITEȘTE ȘI: INCREDIBIL! O ITALIANCĂ PARCURGE 1.600 KM ZILNIC, PENTRU A MERGE LA MUNCĂ. „O NEBUNIE? MIE ÎMI ESTE BINE AȘA”)

Cum arată bărbatul

Ulterior, după ce femeia s-a trezit, individul cu pricina a fugit de la fața locului. Suspectul este descris ca fiind un bărbat cu vârsta cuprinsă între 63-70 de ani, având părul scurt, grizonat și barbă stufoasă. Poliția britanică de transport a confirmat incidentul ciudat care a avut loc în tren, iar potrivit Transport Scotland, una din 3 femei și-a exprimat îngrijorarea cu privire la siguranța lor atunci când călătoresc prin mijloacele de transport în comun.

Ce a pățit o femeie din Arad în urma unei călătorii cu trenul

O femeie din Arad a scris presei locale din orașul natal, povestind coșmarul prin care a trecut în timp ce călătorea spre casă, cu trenul. Aceasta susține că a fost de-a dreptul șocată să vadă cel fel de condiții sunt în tren, precizând că șocul cel mai mare l-a avut atunci când a văzut mizeria de nedescris, faptul că nu funcționa clima, dar și mirosul de WC care era răspândit peste tot.

„Doresc să aduc la cunoștința cetățenilor care circulă cu trenul pe ruta Arad-București-Mangalia și retur despre condițiile mizere, de-a dreptul oribile pe care sunt nevoiți să le suporte. Am luat 2 bilete la vagonul de dormit la clasa 1. Am simțit că intru in infern. Mizerie, miros de WC peste tot, clima nu funcționează!”, a povestit femeia din Arad, în urmă cu ceva timp, potrivit Gândul.ro.

(VEZI ȘI: URSOAICA ȘI PUIUL, UCIȘI DE TREN! MARFARUL I-A LOVIT CÂND TRAVERSAU CALEA FERATĂ)