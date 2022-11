O femeie a comandat o shaorma „la pachet” dintr-un fast-food. Când a ajuns acasă și a citit ce cuvânt i-a scris vânzătorul cu markerul pe ambalaj, a turbat

O femeie care și-a comandat de mâncare un sandwich a rămas șocată să vadă ce scria pe hârtia în care era ambalată mâncarea. Aceasta a rămas stupefiată când a scos din geantă mâncarea și a văzut pe ambalaj trecut cuvântul ,,b***ch”. Nu i-a venit să creadă și imediat a scos telefonul mobil, a făcut o fotofrafie și a postat-o pe Twitter. Internauții au rămas de-a dreptul șocați să vadă cele întâmplate.

Cunoscută de utilizatorii Twitter sub denumirea de Festive Irish Lady, femeia le-a povestit acestora experiența de care a avut parte atunci când a vrut să servească prânzul. Nu a mai stat mult pe gânduri și a crezut cu vehemență că angajatul care a servit-o i-a scris cuvântul ofensator în mod intenționat. Totuși, după ce s-a adresat managerului fast-food-ului Jimmy John, acesta i-a explicat, de fapt, motivul pentru care s-a ajuns în această ipostază. (VEZI ȘI: DE-A RÂSU’-PLÂNSU’! IREAL CE A PUTUT SĂ FACĂ O FEMEIE DIN SUA ÎN TRAFIC. ȘOFERII S-AU CRUCIT)

Internauții s-au amuzat copios după ce au văzut postarea femeii

Indignată de cele întâmplate, femeia a cerut o explicație superiorilor. Astfe, după ce a întrebat de ce angajatul respectiv a simțit nevoia să scrie un asemenea cuvânt, managerul i-a explicat că, de fapt, a fost scrisul indescifrabil.

Mai concret, internauta își comandase un sendwich – BLT cu brânză, iar prescurtarea cuvântului ,,ch” de la cuvântul englezesc cheese a rezultat eroarea pe care femeia a interpretat-o ca pe o jignire.

„Mi-am scos sandvișul din geantă și am văzut ASTA! M-am întors și am vorbit cu managerul și am cerut o explicație. Părea confuz, așa că am arătat spre scris și am întrebat de ce cineva a simțit nevoia să o scrie. El a răspuns: „pentru că ai comandat un BLT cu brânză?”, a povestit femeia pe Twitter.

După ce a fost clarificată situația, femeie a povestit incidentul amuzant pe Twitter, iar internauții au râs cu lacrimi. Postarea acesteia a adunat peste 20.000 de aprecieri și peste 2.000 de comentarii. (CITEȘTE ȘI: IREAL! CÂT A PLĂTIT UN BĂRBAT DIN TIMIȘOARA PE CUMPĂRĂTURILE NECESARE DOAR PENTRU O SĂPTĂMÂNĂ)

O persoană a spus: „Mi s-a întâmplat asta!”, „După livrare, tipul de pizza mi-a lăsat un bilet prin cutia poștală în care spunea „Îmi place să mănânc cu crusta subțire. Soțul meu a înnebunit! Era numele de pizza cu crustă subțire”, „Asta mi-a făcut ziua!”, au fost doar câteva dintre comentariile internauților.