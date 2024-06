O femeie a crezut că salvează un câine, dar a trăit un adevărat coșmar când a ajuns acasă. Ce creatură luase, de fapt, de pe marginea drumului. „Este puțin agitat”

Cei care au văzut postarea Melissei au reacționat imediat, avertizând-o că în fotografie nu era un câine, ci o vulpe. Internauții au sfătuit-o să scoată vulpea din casă cât mai repede.

Citește și: CINE ESTE PETRU, ROMÂNUL UCIS ÎN CONGO. TÂNĂRUL DE 23 DE ANI URMA SĂ-ȘI CUMPERE APARTAMENT ȘI SĂ SE ÎNSOARE: ”A MURIT ÎN SUFLUL EXPLOZIEI”

Ce animal a adus, de fapt, femeia în casă

După ce a citit zecile de comentarii, Melissa a recunoscut că a fost speriată și că nu poate să creadă că a confundat animalele. Gestul ei a devenit viral și a fost subiect de discuții pe Twitter.

”Aș vrea să cred că acesta este un banc, dar se pare că această femeie a răpit o sărmană vulpe.”, a fost una dintre postările ulterioare de pe platforma X, care a adunat peste 40.000 de aprecieri.

La scurt timp după ce povestea a devenit virală, Melissa Kim a oferit câteva clarificări. După ce a captat atenția tuturor, femeia a recunoscut că era, de fapt, un animal sălbatic și că întreaga postare a fost doar o glumă.

”A fost o mică farsă. Nu am crezut că va atrage atât de multă atenție. Sincer, credeam că oamenii își vor da seama că este o glumă. Am văzut acum ceva timp postarea cu un coiot care arată ca un câine rănit, așa că am luat acea fotografie și am adăugat un pic de umor la poveste.”, a dezvăluit Melissa.

Altfel spus, animalul nu era nici câine, nici vulpe, ci un coiot. Melissa a reușit să-i păcălească cu farsa ei chiar și pe cei mai buni prieteni, care au declarat că se așteptau la o astfel de glumă din partea ei, având în vedere că întotdeauna salvează animale.

Citește și: ROMÂNIA SE GĂSEȘTE ȘI ÎN SUA! POVESTEA SATULUI AMERICAN CARE POARTĂ NUMELE ȚĂRII NOASTRE. „NICI NU EXISTĂ ASFALT”