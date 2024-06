România se găsește și în SUA! Povestea satului american care poartă numele țării noastre. „Nici nu există asfalt”

Cu siguranță nu știați că puteți găsi România și peste Ocean. În statul Pennsylvania din SUA se găsește un sat-fantomă numit după țara noastră. Această localitate izolată, cu puțini locuitori, este situată la aproximativ trei ore și jumătate de Washington. Iată care este povestea acestui loc uitat de lume!

Satul România din SUA se află într-o zonă rurală din Pennsylvania, unde ajung foarte puțini turiști. Doi vloggeri români, Andreea și Ion, care administrează canalul de YouTube HaiHui în Doi, au vizitat acest loc și au povestit despre lucrurile ciudate pe care le-au descoperit.

„Am luat trenul din Chicago până în Washington D.C. 18 ore am călătorit, iar din capitală am închiriat o mașină și am condus până aici vreo trei ore și jumătate. Dar nu am găsit cazare în statul România, pentru că nu găsești așa ceva”, povestesc cei doi români pe canalul lor de YouTube.

Creatorii de conținut au descris satul România ca fiind situat într-o zonă rurală, cu străzi neasfaltate, asemănătoare celor văzute doar în filme. Au comparat chiar zona cu Bucovina.

„Toată experiența asta ne oferă o imagine a Americii rurale pe care doar în filme o vezi. În realitate, turiștii nu prea ajung aici. Ne apropiem de statul România. Mai avem 12 minute și deja am intrat pe un drum de țară. Peisajul e ca în România. Eu zic că suntem undeva între Cacica și Botoșana, din Bucovina, unde am crescut noi. Oricum, statul în sine este destul de izolat. De aceea probabil că nici nu există asfalt și de aceea e bine să vii vara aici dacă vrei să-l vezi”, au povestit Andreea și Ion.

Cu cât se vinde o casă în România de SUA

De îndată ce au intrat în sat, Andreea și Ion au descoperit numeroase case părăsite. S-au plimbat pe străzile din România până au întâlnit doi localnici care au mărturisit că nu știu nimic despre țara noastră, deși trăiesc într-un sat cu același nume.

În acest loc, o casă a fost vândută pentru un dolar. Andreea a explicat cum a fost posibil acest lucru.

„Această casă a fost cumpărată cu 1 dolar de cei care locuiesc în momentul de față în ea. Dacă nu îți plătești taxele de proprietate vreo 3-4 ani de zile, statul îți scoate casa la vânzare. Oricine o poate cumpăra, chiar și cu suma modică de 1 dolar. Doar că o cumperi cu istoric, trebuie să plătești taxa de proprietate din spate și dacă cei care o dețineau, proprietarii anteriori, aveau credit la bancă, o cumperi cu tot cu acest credit. Aici în România se vând case cu 1 dolar, dacă proprietarii nu-s atenți și nu-și plătesc taxele la timp”, a explicat Andreea.