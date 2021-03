O femeie a filmat o pasăre despre care nu știa că există: “A deschis ochii, gura și m-a speriat foarte mult”. Are un aspect înfricoșător și scoate sunete grave

O femeie din Columbia a fost șocată după ce a descoperit o pasăre despre care nu știa că există. Deși era vizibil emoționată, ea a scos repede telefonul mobil și a filmat-o timp de aproape un minut și jumătate. După cum puteți vedea în imagini, creatura un aspect înfricoșător și scoate sunete grave.

O femeie a filmat o pasăre despre care nu știa că există în Columbia

Scenele care au făcut înconjurul lumii s-au petrecut la o fermă din Chibolo, după ce femeia a ieșit să se plimbe cu copiii. Pe clipul de mai jos, se observă că pasărea stă pe gard și pare că se lasă răsfățată de razele soarelui. În momentul în care localnica s-a apropiat mai mult de ea, aceasta a devenit mai precaută. Ulterior, și-a ridicat penele de pe spate, după care a deschis gura, spre uimirea celor prezenți.

“Prima dată când am văzut-o, am crezut că este un băț, dar s-a mișcat și m-am apropiat. Pasărea a deschis ochii, gura și m-a speriat foarte mult, dar, fiind atât de ciudată, am decis să fac poze și să înregistrez câteva video-uri”, a mărturisit mama, potrivit ViralHog.

Pasrărea poartă numele: Marele patoo și face parte dintr-o specie care preferă insectele mari și vertebratele de dimensiuni mici. E inofensivă în relația cu oamenii, dar e… ciudată. Și, cu siguranță, n-ai vrea să umbli noaptea printr-o pădure în care își face veacul o asemenea vietate.

“Când m-am apropiat și mi-ar ridicat o mână, a deschis gura ca răspuns la gestul meu. Am fost la ferma aceea de aproape cinci ori, iar oamenii de acolo au spus că au auzit-o, dar cineva a văzut-o în urmă cu mai bine de 15 ani în urmă”, a mai dezvăluit localnica.

Nu rata: Sufletul ți se umple de iubire și recunoștință! Povestea din spatele acestei imagini, cu cei doi bătrâni care se țin de mână. Fotografia este virală

Informații despre Marele patoo

Marele patoo (Nyctibius grandis) atinge 60 de centimetri (două picioare) și 680 de grame. Cea mai cunoscută caracteristică a acestei păsări este strigătul grav și neobișnuit pe care îl face pe tot parcursul nopții. Vietatea se găsește cel mai des în pădurile din America de Sud.

Sursa foto: captură video YouYube / ViralHog