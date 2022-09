O femeie are de plătit 8.300 de lei la energie electrică, deși i-a fost aprobată solicitarea făcută la ANRE și ANPC

O femeie din Prahova are de plătit o factură la energie de 8.300 de lei, chiar dacă, în urma plângerii la ANRE și ANPC, solicitarea i-a fost aprobată. Care este explicația?!

Facturile la energie reprezintă unul dintre cele mai actuale și abordate subiecte din ultima perioadă. După ce mai multe vedete și cetățeni de rând s-au plâns de facturile exorbitante la energie, un alt caz a intrat în atenția presei. Este vorba despre o cetățeană din județul Prahova care a depus plângere la ANRE și ANPC din cauza unei facturi uriașe la energie. Furnizorul la care este racordată i-a emis o factură de 8.300 de lei, în condițiile în care nu a locuit în imobil, după cum susține femeia. Cei de la ANRE și ANPC i-au dat dreptate, însă, se pare că femeia tot are de achitat factura.

(CITEȘTE ȘI: I-a venit rău! Cât a putut să îi vină unui bărbat o factură la curent. A crezut că suma nu este reală)

Care este explicația

Deși a achitat toate facturile pe parcursul unui an și 10 luni, deși nu a primit decât facturi estimative, în loc să primească facturi de regularizare, conform legii. Aceasta mai susține că i-a fost schimbat contorul cu unul de tip wireless, iar din acel moment, facturile au început să explodeze.

„Pe scurt, am avut un contor (îl numim contor nr. 1) care a avut o ultimă citire de regularizare în data de 02.03.2020 cu un consum înregistrat pe aparat de 4478 KW. Din data de 02.03.2020 până în luna decembrie 2021 (1 an şi 10 luni) am primit doar facturi estimative, în loc să primesc conform legii şi facturi de regularizare o dată la 6 luni.

Facturile primite de mine în această perioadă de 1 an şi 10 luni au fost achitate. Precizez că contorul a fost la limita de proprietate (în afara curţii la care locuiesc), deci ei aveau acces mereu să vină să citească contorul. În 22 decembrie 2021, Electrica a schimbat contorul meu vechi (nr. 1) cu un contor de tip wirelles (îl numim contorul nr. 2) ce poate fi citit de la distanţă. Din 22.12.2021 (la montarea contorului nr. 2) şi până în data de 13.05.2022 când a fost demontat la cererea mea pentru verificare, deoarece am observat un consum foarte mare de aproape 3.000 Kw în doar 5 luni, acest contor nu a fost citit niciodată şi nu s-au emis niciun fel de factură nici măcar estimativă sau de regularizare cum ar fi trebuit conform contractului”, a declarat reclamanta, potrivit Antena 3.

Femeia a mai declarat că a depus cerere să îi fie schimbat contorul de tip wireless, pentru că, susține ea, nu a primit nici un fel de factură, iar după ce a fost montat contorul cu numărul 3, aceasta nu a mai primit nici un fel de factură.

„De precizat faptul că după ce au trimis la verificat contorul nr. 2 la metrologie s-a depistat faptul că contorul era funcţional şi consumul era mare din cauza noastră, că un aparat în casă s-a defectat şi avea un consum foarte mare.

Să mai adaug faptul că la demontarea contorului nr. 2 din data de 13.05.2022, a fost montat contorul cu nr. 3 în aceeaşi zi. Nici până pe 16.09.2022 (mai bine de 4 luni) nu am primit nicio factură pentru acest contor”, a mai declarat aceasta.

Ce a răspuns furnizorul de energie Electrica

În acest caz, femeia a depus plângere, cei de la ANRE și ANPC i-au dat dreptate, după ce aceasta a spus că Electrica a încălcat contractul. Însă, după o discuție cu cei de la Electrica, concluzia finală la care s-a ajuns este că cei de la Distribuția de Energie Electrică preferă să fie amendați, decât să anuleze factura, potrivit sursei menționate.