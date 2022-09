I-a venit rău! Cât a putut să îi vină unui bărbat o factură la curent. A crezut că suma nu este reală

I-a venit rău, la propriu! Un bărbat a ajuns la spital, după ce a primit factura la curent. Când a văzut cât are de plătit, a crezut că nu este adevărat! Iată câți euro trebuie să plătească.

Davide Bellitteri, un băbat din Italia, a ajuns pe mâinile medicilor, după ce a văzut ce sumă trebuie să plătească la factura de curent. Antreprenorul, care este proprietarul unui complex hotelier, nu se aștepta nicio secundă să primească o factură „monstru”. Mai mult decât atât, suma aceea trebuie să o achite în prima săptămână a lunii octombrie!

Cât a putut să îi vină unui bărbat din Italia o factură la curent

A văzut negru în fața ochilor, la propriu, după ce a primit factura la curent. Bărbatul din Italia are de plătit, până la data de 6 octombrie 2022, suma de 83.318,08 euro. Șocul a fost foarte mare pentru italian, pentru că nu se aștepta nicio secundă să aibă atât de mult de plată. În plus, și-a luat și măsuri de siguranță și l-a rugat pe avocatul său să verifice dacă factura este sau nu în regulă, având în vedere suma uriașă pe care o are de plătit. Pentru luna precedentă, factura la curent a fost de 8.800 de euro. Practic, de data aceasta, are de zece ori mai mult de plătit la energie electrică.

„Nu mai vedeam nimic. Nu mai trăisem niciodată un asemenea sentiment. Le mulțumesc medicilor de la spitalul Paolo Borsellino care m-au asistat și în special doctorului Schifano care m-a ținut sub observație timp de șase ore. Nu poți să impui un astfel de cost, de la 1 octombrie vom închide. Iarna, cu încălzirea, ar fi nesustenabil pentru noi să continuăm. Pentru ce lucrăm? Vor fi luni foarte grele pentru toată lumea, antreprenori și angajați”, a spus acesta, arată observatornews.ro.

