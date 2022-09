Acest electrocasnic este pagubă mare la casa românului. Îți mărește factura la curent electric cu 24 de lei în fiecare lună

Multe aparate din casă sunt „vampiri energetici” care dau sumele neașteptate de e factură. Un anumit electrocasnic consumă extrem de mult curent electric, motiv pentru care „umflă” factura în fiecare lună.

După cum prețul la energia electrică a crescut, este extrem de important să găsim alternative pentru a diminua facturile. În acest sens, cel mai bine este să cunoaștem, pentru început, ce dispozitive din gospodărie măresc imediat consumul.

În cele mai multe cazuri, electrocasnicele care consumă cel mai mult sunt cele care au becuri roșii. Acestea consumă chiar și când nu sunt folosite, motiv pentru care este indicat să le scoateți din priză atunci când nu le utilizații. De asemenea, este indicat să le scoateți din priză atunci când plecați în concediu. Printre acestea, se numără: televizorul, cuptorul cu microunde, roboții de bucătărie și multe altele. (CITEȘTE ȘI: Cele 6 electrocasnice care îți dublează factura la curent. Tehnologia te scapă de efort, dar și de bani)

Electrocasnicul „pagubă” la buzunarul românului. Cât poate să consume pe lună

Unul dintre cele mai costisitoare electrocasnice este combina frigorifică. Aceasta ar putea fi înlocuită cu desăvârșire de un frigider, ca alternativă mai economică. Până și pentru clasa A+, care are cel mai mic nivel de consum, costul rămâne tot mare.

Am luat, spre calcul, un model standard de combină frigorifică ce are o capacitate totala de 275 de litri, certificat A+ , tradus printr-un consum de 360 Kwh / an. Asta inseamana 360 / 12 = 30 Kwh / luna. După cum prețul pentru 1 kwh este de 0.8 lei, calculul este simplu: 108 x 0.8 = 24 lei / luna. Bineînțeles, dacă ne îndreptăm spre clasele mai mari de consum sau către o combină de mari dimensiuni, consumul poate fi cu mult mai mare față de cel calculat. (CITEȘTE ȘI: Cele 9 electrocasnice care te „rup” la bani pe factură. Consumă mult curent electric, dar te ajută să economisești)