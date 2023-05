O femeie, criticată intens pentru rochia cu care s-a îmbrăcat la nunta fiicei ei

Zilele acestea, o soacră mică și-a pus rochia purtată la nunta fiicei pe rețelele de socializare, spre a o putea vinde. Pentru outfit-ul său, cere nu mai puțin de 5.215 dolari, dar problema nu este prețul. La marele eveniment, femeia a venit cu o rochie de mireasă. Gestul său a fost privit ca fiind unul complet scandalos și a stârnit o serie de reacții negative din partea internauților. Pe de altă parte, au existat și persoane care au sărit să-i ia apărarea.

Una dintre cele mai cunocute tradiții legale de nuntă, valabilă aproape pe întreg mapamondul, este aceea că singura persoană care ar trebui să poarte alb la nuntă este mireasa, dar se pare că mama unei mirese nu a vrut să țină cont de această regulă. Poate că ar fi scăpat cu greșeala, dar a reușit să ajungă celebră pentru gestul său.

Dorind să recupereze o parte din banii cheltuiți soacra mică a postat poze cu rochia Norma and Lily Couture pe Facebook Marketplace, loc unde mulți utilizatori ai platformei vând diferite obiecte. Redăm doar câteva dintre reacțiile apărute la anunțul său:

„O, Doamne, are și trenă”, „Cu siguranță a știut că această rochie este de mireasă”, „5.215 de dolari? Toată îndrăzneala ei a costat în plus sau ce?”„Clar a fost la cumpărături cu fiica sa care trebuia să-și ia rochia de mireasă, a văzut-o și n-a avut cine să o oprească din a face așa ceva”, „Nu aș fi lăsat-o măcar să intre la nunta mea, indiferent de cine era”, „Fiica mea m-ar ucide dacă aș fi cumpărat asta pentru nunta ei”

(CITEȘTE ȘI: Bărbatul care a făcut-o pe Gina Pistol să plângă în hohote, la propria nuntă! A părăsit-o, iar acum…)

O adevărată polemică de la rochia purtată de mama miresei

Simpla apariție a femeii la eveniment cu o rochie de mireasă a împărțit internetul în două tabere: cei care îi condamnă radical gestul și cei care o înțeleg. Așa cum am menționat anterior, nu chiar toate culturile lumii păstrează obiceiul în care doar mireasa are voie să vină în alb. Soacra mare este din Liban, unde este perfect normal ca mamele să poarte, de asemenea, rochii de mireasă la marele eveniment.

„Este firesc ca mamele libaneze să poarte astfel de rochii albe la nunta fiicei lor”, „Norma și Lili reprezintă unul dintre cei mai buni designeri din industria libaneză. Sunt mirată că a plătit doar 5.215 dolari pentru rochie”, „Acesta este un fapt cultural în Liban. Am participat o singură dată la o nuntă libaneză și am fost și eu șocată când am văzut-o pe mama miresei într-o rochie albă”, sunt comentariile care îi iau apărarea femeii.

(CITEȘTE ȘI: De ce nu a fost furată, de fapt, Gina Pistol la nuntă? Cine s-a opus vehement)