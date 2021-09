O femeie de 24 de ani a atacat doi bărbați. Tânăra le-a furat telefoanele și toți banii

O tânără de 24 de ani, care aparent vindea plăcere, i-a atacat și i-a jefuit pe doi bărbați care se voiau a fi clienții ei. Femeia a fost arestată preventiv.

Totul a avut loc luni seară, când un tânăr de 34 de ani și un bătrân de 70 de ani au „agățat” pe stradă o femeie de 24 de ani. După ce aceasta a răspuns avansurilor lor, au mers împreună într-un apartament din sectorul 4 al Capitalei, acolo unde lucrurile au luat o întorsătură total nefavorabilă pentru bărbați.

Fata a devenit dintr-o dată agresivă și a scos un cuțit. După ce i-a amenințat cu moartea, i-a pus să scoată portofelele și să-i dea toți banii pe care îi au la ei. În acest context, spun surse judiciare, ar fi observat că bărbatul mai tânăr are și un card bancar, motiv pentru care, sub amenințarea cuțitului, l-a obligat s-o însoțească până la cel mai apropiat bancomat, de unde acesta a mai scos o sumă de bani.

Astfel, femeia a reușit să dispară cu suma de 6.000 de lei și telefoanele celor doi. În jurul orelor 3.30, victimele au reușit să anunțe autoritățile, iar suspecta a fost găsită, pe stradă, de un echipaj al Secției 24.

Sursele citate au spus, pentru Gândul, că femeia este o apropiată a mediilor infracționale. Fără serviciu, aceasta se prostitua, ocazional, după ce își racola clienții prin intermediul site-urilor de anunțuri matrimoniale.

Aceasta a fost reținută și arestată preventiv, de magistrații Judecătoriei Sectorului 4, pentru tâlhărie calificată.