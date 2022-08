O femeie de 29 de ani a descoperit un semn pe cap, de care nu avea habar. Viaţa i s-a schimbat radical, de atunci

O femeie de numai 29 de ani trăiește de doi ani cășmarul vieții ei. Sarah Lee, jurnalistă la BBC, a descoperit în urmă cu doi ani o aluniță mai ciudată în părul ei, aceasta programându-și o consultație la medic.

Dacă inițial ”alunița” tinerei a fost… o infecție fungică, aceasta era de fapt un melanom – un cancer de piele mortal. Jurnalista postează mereu pe contul său de Twitter evoluția bolii sale și încurajează pe ceilalți să aibă grijă la soare și să meargă la medic atunci când descoperă alunițe îngrijorătoare.

„VĂ RUGĂM să nu subestimați daunele pe care le poate face soarele. Purtați SPF, o pălărie, stați la umbră și verificați-vă alunițele”, a scris Sarah Lee pe Twitter.

Ce este malanomul

Melanomul este un cancer de piele rar, extrem de periculos fiind capabil să invadeze alte părți ale corpului, potrivit Asociației Britanice a Dermatologilor. În SUA, au existat aproximativ 99.780 de cazuri noi de melanom în acest an și aproximativ 7% dintre acești pacienți au murit, sugerează datele National Institutes of Health.

Una dintre „cele mai importante” cauze ale melanomului este expunerea prea mare la undele ultraviolete. Pielea de culoare deschisă, care se arde ușor, părul blond sau roșcat sau un membru al familiei care a avut melanom cresc șansele de a-l dezvolta.

„Când asistenta mi-a spus știrile la telefon, am fost atât de șocată încât aproape că m-am prăbușit. Nu eram un utilizator de solar, am folosit cremă de soare cu factor 30 și am crescut în Țara Galilor, unde aproape întotdeauna plouă”, a scris Sarah Lee despre ziua în care a aflat că o aluniță era cancer – după șase luni, trei consultații virtuale cu medicul de familie și două recenzii dermatologice.

Ulterior, Sarah Lee a suferit o intervenție chirurgicală de opt ore pentru a elimina 24 de ganglioni limfatici, inclusiv de la gât, scrie Businessinsider.in.