O femeie din Cluj Napoca a avut parte de o experiență neplăcută după ce a comandat un burrito de la un restaurant tip fast-food cu specific mexican. Ce a găsit clujeanca în preparat.

Marți, 5 decembrie 2023, o femeie din Cluj Napoca a mers la un restaurant tip fast food din Iulius Mall. Clujeanca și-a comandat pentru la pachet un burrito – preparat din carne de vită- de la un restaurant cu specific mexican ce aparține lanțului Taco Bell. Când a ajuns acasă a avut parte de o surpriză neașteptată.

În timp ce se savura preparatul comandat de la fast-food, femeia a dat peste o bucată de plastic cu care era să se înece. Clujeanca a încercat să facă o sesizare pe site-ul restaurantului fast-food, însă nu este sigură dacă plângerea a ajuns la cei responsabili.

„Ieri seara (5 decembrie-n.r.) am fost la mall și am comandat un meniu de la Taco Bell, la pachet. Când am ajuns acasă am avut parte de o surpriză. Era să înghit otrava asta din poze, dacă nu se înțelege bine, vă zic eu, este o bucată de plastic. E și foarte scumpă mâncarea la ei să nu credeți că dai doi lei pe un burrito. Am completat formularul de la ei de pe site, dar vă spun sincer că nu sunt sigură dacă a ajuns, funcționează foarte rău site-ul lor, am încercat de două ori să trimit plângerea”, a relatat clujeanca pentru publicația Știri de Cluj.