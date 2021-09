O fetiță din Mureș a fost alungată de lângă mama ei cu câteva zile înainte ca femeia să moară de boală

O fetiță de șapte ani, a fost smulsă din brațele mamei ei cu câteva zile înainte ca aceasta să moară. Copilul era singurul care avea grijă de părintele ei bolnav.

Copila din Sântâna de Mureș a fost dusă la o fundație, iar mama ei la un cămin din Bihor, unde a strigat-o non stop, sperând că-i va fi alături în ultimele clipe ale vieții.

Fetița a încercat disperată să-și vadă mama, fără rezultat. Și administratorul căminului a depus eforturi, pentru a facilita întâlnirea, dar nu s-a rezolvat nimic. Femeia a murit la câteva zile distanță și nici măcar nu a fost înmormântată în satul natal, scrie antena3.ro.

Copilei nu i s-a permis să își vadă mama pentru ultima oară, care fusese internată la Spitalul de Boli Infecțioase din Târgu Mureș, iar medicii nu îi dădeau mari șanse de supraviețuire.

Pacienta a fost mutată cu o ambulanță la un cămin din Bihor, când starea ei s-a agravat.

„Striga încontinuu numele fiicei ei, nu putea vorbi pentru că era bolnavă, dar tot timpul striga dupa fica ei, Getuța. Fetița de 7 ani avea grijă de ea, îi schimba pampersul, spăla, făcea de mâncare” a declarat Delia Păcală, coordonatorul căminului.

Cei de la Direcția pentru Protecția Copilului au decis să ia fetița de lângă mama ei și au propria versiune a celor întâmplate: ”La solicitarea primăriei de domiciliu a pers decedate, noi am intervenit pentru a extrage minora din mediul familial datorită condițiilor de sărăcie extreme. Am înlocuit măsura plasamentului la un organism privat acreditat să funcționeze și să ofere servicii de protecție a copilului”, a declarat Constantin purtător de cuvânt DGASPC Mureș.

Administratorul centrului unde se afla femeia internată a încercat să îi convingă pe cei de la Protecția Copilului să le reunească pe cele două.

„Asistenta ne-a povestit drama prin care a trecut și ea și fetița și pur si simplu ne-a impresionat pe toți și am zis să facem ceva”, a spus Viorel Pașca.

După moartea femeii, administratorul centrului a vrut să-i trimită trupul neînsuflețit în localitatea natală, Sântana de Mureș. Fetița nu a fost lăsată să asiste la înmormântare, iar femeia a fost înmormântată în cimitirul din Dumbrava, județul Bihor. Potrivit sursei citate, nicio rudă a femeii nu a participat la înmormântarea femeii.

„Săptămâna trecută vă povesteam despre o femeie din Mures care la doar 32 de ani a fost trimisă la Dumbrava in stare foarte gravă , pentru că nu era nimeni care să aibă grijă de ea. Fetița de șapte ani care ii era alături si care din spusele asistentei sociale, o ingrijea si o ajuta după puterile ei, a fost luată de DGASPC Mures, cu toate că aceasta țipa si plângea , nedorind să fie despărțită de mama ei. Am primit mesaje de la diferite persoane care doreau să îngrijească fetița si noi, de altfel, ne gândeam că ar fi bine să o aducem să fie aproape de mama ei in ultimele zile din viața acesteia, după care să găsim cadrul legal potrivit pentru a o ingriji. A doua zi însă, mama ei a decedat zădărnicind astfel orice plan de a le mai oferi posibilitatea de a mai fi împreună. Ne-am gandit apoi dacă ar fi bine să aducem fetița să asiste la inmormantarea mamei ei, știind bine că erau foarte apropiate și in viitor, peste ani, cu siguranță va avea regrete că nu a fost alături măcar la inmormantarea acesteia. In naivitatea mea, chiar credeam că cei de la DGASPC Mures vor face tot posibilul ca acest lucru să se întâmple, dar am realizat cu surprindere că aceștia nici nu voiau sa audă de așa ceva. Am sunat până m-am săturat, m-au trimis de la unul la altul, fiecare spunându-mi că așa ceva nu se poate. Am renunțat in cele din urma la idee si am zis totusi că peste ani, fetița ar dori să meargă poate la mormantul mamei ei , cu o floare sau pur si simplu ar dori să știe că este undeva acolo, aproape de locul in care au trăit si nu la Dumbrava aflată la câteva sute de kilometri distanță. Așa că am inceput iar să sun, solicitând să aleagă dacă aduc fetița la inmormantare sau o duc pe mama ei să o inmormanteze acolo in satul ei. Mi-au răspuns in cel mai sec mod posibil că acest lucru nu intră in atributiunile lor. I-am intrebat dacă nu cumva ei sunt cei care trebuie sa vegheze si să aibe in vedere interesele minorului, intrebarea fiind bineinteles, retorica. Mi-au spus că da, dar că lucrurile acestea nu au legătură cu copilul, ceea ce desigur nu e adevărat . Cred că interesele copilului trebuie să fie pe primul loc si nu doar cele actuale ci și cele viitoare. Până la urmă, mi-au spus să formulez o cerere in scris, ceea ce am si făcut imediat, doar că pentru răspuns va trebui să astept până la…15 zile. Desigur, nu puteam aștepta atât, așa că având totuși o mică speranță că până la urmă vor da un răspuns favorabil, am asteptat cinci zile deși se impunea ca înmormântarea să se facă intr-un timp mult mai scurt. In cele din urmă , doamna R.A. a fost înmormântată in cimitirul din Dumbrava (foto) fără ca cineva drag sau cunoscut să participe la slujba de inmormantare.

” Dragă Getuta, te rog iartă-ne pentru că noi, cei mari care ar trebui să te protejăm, am permis să fii luată de lângă mama ta, care in zilele cât a fost îngrijită la Dumbrava te-a pomenit mereu și a dorit să te aibă lângă ea. Te rog iartă-ne că nu am fost mai insistenti, mai categorici și mai vehemenți in incercarea de a te aduce aici și am lăsat niște oameni cărora puțin le pasă de tine să decidă in locul tău . Ne pare rău că nu ai fost lângă mama ta in ultimele clipe ale vieții ei, știm că nu tu esti vinovată pentru asta si nu de tine a depins acest lucru, dar poate ar fi trebuit ca noi să luptăm mai mult pentru tine si pentru ceea ce iti doreai tu. Ne-am gândit la tine in ziua înmormântării și am luat o coroană de flori din partea ta (foto) pe care am așezat-o pe mormântul mamei tale, ca un sărut, si un te iubesc mult, din partea ta. Probabil nu vei citi niciodată aceste rânduri dar vrem să știi că ne pasă de tine și dacă vreodată vei avea nevoie de ajutorul nostru vom face tot ce putem să te ajutăm. Cu deosebită prețuire, echipa de la Dumbrava.

