O fotbalistă din România a mărturist că se iubește cu o altă femeie: ”Am încercat și mi-a plăcut”

O sportivă din România, Ana Manea, în vârstă de 20 de ani, fostă jucătoare a echipei de fotbal feminin ACS Atletic Drobeta, a dezvăluit că este atrasă de persoanele de aceleași sex, după ce a suferit o decepție în dragoste.

Sportiva este născută în județul Gorj, dar s-a mutat în Italia, și a continuat să joace fotbal. Ea a vrut să aibă o relație cu o femeie, după ce a auzit că este la modă și a vrut să încerce, relatează Prosport.ro.

Într-un clip video, postat pe rețelele sociale, Ana Manea a explicat de ce a luat decizia controversată. A răspuns sincer întrebărilor venite din partea internauților.

„Am stat și cu băieți înainte, dar ultimul cu care am fost m-a făcut să sufăr. De când am venit aici în Italia, am zis să încerc. Am văzut că e la modă. Mi-a venit să încerc, mi-a plăcut și acum o iubită, e din Spania. Dacă vreți să știți mai multe…” a declarat Ana Manea pe rețele sociale.

Sursa foto: Prosport