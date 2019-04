O mai știi pe Bianca Brad?! Transformarea e șocantă. Cum arată acum fosta Miss România

Bianca Brad a fost, fără îndoială, una dintre cele mai frumoase femei din România și, iată, continuă să fie, în ciuda celor 51 de ani pe care îi are. Blonda se mândrește cu o siluetă de invidiat și a dezvăluit secretul, petrece opt ore în sala de sport. Vedeta nu este adepta operațiilor estetice, optează pentru un stil de viață sănătos, iar în urmă cu câteva zile și-a luat certificat de instructor de pilates și este tare mândră de această realizare.

„A fost, de departe, cel mai dificil curs pe care l-am făcut, nu din cauza volumului mare de informații și a efortului fizic depus (8 ore de pilates pe zi x 4 zile la rând + 2 examene + curs avansat), ci pentru că s-a suprapus cu o perioadă extrem, extrem de grea, pe plan personal. Sincer, cu o zi înainte de examen, m-a bătut gândul să-l amân, însă vocea interioară (a se citi „mesajul de la Dumnezeu”), mi-a dat putere să mă adun și să merg până la capăt, cu curaj și cu încredere…în El și în mine. Și bine am făcut!’, spune Bianca.

Până nu a obținut certificatul, nu a vrut să dezvăluie nimic prietenilor virtuali. „Nu am spus că urmez cursul, vrând întâi să mă asigur că îl finalizez cu bine, mai ales după ce am început să fiu bombardată cu încercări grele. Iertare pentru orice supărare sau dezamagire am provocat din această cauză. Motivația mea de a urma acest curs a fost aceea de a găsi o cale plăcută și, în același timp, eficientă, de a mă menține în formă, și de a încuraja în acest sens, și alte doamne de vârstă apropiată mie. Dar nu doar pe ele.

Am ales Pilates, deoarece m-am îndrăgostit de această metodă, pentru că te învață să fii conștient de cum acționează și cum să-ți folosesti corect mușchii, dar mai ales, pentru ca încurajează o postură/atitudine elegantă. Datorita multelor efecte pozitive ale metodei Pilates, o recomand cu toată căldura, tuturor, indiferent de vârstă sau sex!’, a scris Bianca pe Facebook.

Bianca Brad este o cunoscută actriță din România. În anul 1990 a fost Miss România. A jucat în filme precum „Al patrulea gard lângă debarcader” (1985), „Zâmbet de Soare” (1987), „Duminică în familie” (1987), „Domnișoara Aurica” (1998) și multe altele.Vedeta a trecut prin momente dificile de-a lungul vieții. Bianca Brad este mama unui băiat, Luca, pe care îl iubește enorm. Actrița a mai avut o fetiță, Emma. Cu doar câteva zile înainte să nască, vedeta a aflat că micuța sa i-a murit în pântece, din cauza unei malformații la inimă.