O mai ştii pe Dana Grecu? Fosta vedetă a Antena 3 şi-a schimbat numele şi a revenit în televiziune

Dana Chera, fosta Dana Grecu, revine în televiziune şi va avea emisiuni la Etno TV, post de muzică populară care acum se transformă într-un canal generalist şi va avea şi o componentă informativă.

”Când am primit propunerea, omul care m-a sunat mi-a zis – stai jos, că vreau să-ţi spun ceva. Prima mea reacţie când am auzit postul? Am tăcut, nu am zis nimic”, spune Dana Chera, fosta Grecu.

Cel care o suna era Marius Huc, iar propunerea era pentru Etno TV, acolo unde Huc este director de programe. ”Apoi mi-a explicat despre ce este vorba şi am înţeles”, a continuat Dana Chera.

Ce spune Dana Chera despre revenirea în televiziune

Dana Chera a explicat, pentru Paginademedia.ro, cât de nerăbdătoare este să cunoască publicul Etno TV, care, potrivit prezentatoarei, este unul ”relaxat, nu este un public înverşunat”.

”Oricine aude Etno pune egal cu muzica populară. Pentru cine vrea să citească doar titlul, pare o nebunie. Dar am încercat să înţeleg, iar lucrurile sunt foarte logice: publicul care simpatizează Etno TV este „alergat” de posturile de ştiri. Este un public care votează, care vrea să fie informat, care îngroaşă rândurile la plata taxelor.

Mai mult, este un public relaxat, nu este un public înverşunat, şi eu abia aştept să mâ întâlnesc cu el. Nu i-aş spune un public bătrân, nici publicul doar unei generaţii. Pentru că sunt şi mulţi tineri care ascultă muzică populară şi care se regăsesc în tradiţii şi în portul popular. Niciun om politic, nimeni nu poate judeca un public după muzica pe care o ascultă. Pentru mine este o revoluţie sufletească, în sensul că nu mă simt departe de aceşti oameni: sunt părinţii noştri, sunt bunicii noştri. Un public care nevoie de informaţie echilibrată, corectă”, a spus Dana Chera pentru Paginademedia.ro.

Ce emisiuni va face la Etno Dana Chera

”Un talk-show de seară şi un program de weekend. Talk-showul va fi unul social, politic, de prime-time. Va fi difuzat între orele 20.00 şi 22.00, de două ori pe săptămână”, spune Dana Chera.

”O emisiune de weekend, care se va ocupa de wellbeing, dar adaptată, evident, publicului Etno TV. O emisiune care ne va învăţa cum să trecem peste greutăţile vieţii, dar să rămânem zdraveni la cap şi sufleteşte. O emisiune despre tainele minţii, dar despre suflet 100%”, a explicat Dana Chera pentru Paginademedia.ro.

Sursa foto: Arhiva Cancan