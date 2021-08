O mamă din Călărași, bănuită că ar fi vrut să-și omoare copilul, a fost reclamată la 112 de un român din Olanda

Un român care locuiește în Olanda a reușit să prevină o tragedie care a fost la un pas să se întâmple, la noi în țară, sunând la 112.

Concret, bărbatul a anunțat autoritățile că o femeie din Călărași „ s-ar afla într-o stare emoțională” și intenționează să-i facă rău copilul ei.

„Cosmin Ciulu, ofițer de serviciu al Centrului Operațional din cadrul Poliției Române a primit un apel, de la un cetățean român, stabilit în Țările de Jos (Olanda), care semnala faptul că o tânără mămică s-ar afla într-o stare emoțională, care ar determina-o să-i facă rău copilului său.

În timp ce conversa cu apelantul, colegul nostru aduna datele necesare identificării femeii, pentru a o putea repera, pornind de la profilul de Facebook al acesteia.

Cosmin a transmis datele obținute către Inspectoratul de Poliție Județean Călărași, stabilindu-se că persoana ar avea domiciliul într-un oraș din județ”, scrie pe pagina de Facebook a Poliției Române.

Copil era în singuranță

La scurt timp, polițiștii au ajuns la fața locului și, din fericire, copilul era în siguranță. Tânăra a fost condusă la sediul poliției, pentru stabilirea situației, unde a primit și consiliere psihologică.

Copilul a rămas în grija tatălui, iar mama a fost internată la o unitate medicală specializată. „Nu știm cum ar fi continuat acest caz nefericit dacă nu am fi fost anunțați la timp!

Știm că s-a terminat cu bine, având în vedere operativitatea colegilor implicați și prezența de spirit a apelantului, care a contactat Poliția Română, deși se afla în străinătate.

Felicitări tuturor colegilor implicați!

Mulțumim, Cosmin! Știm că cele 15 minute au fost simțite ca ore!”, a mai scris Poliția Română.

Salvatorul a lăudat Poliția Română

„Această postare este făcută în semn de recunoștință pentru Poliția Română. Azi am trait un episod destul de dur care mi-a dovedit din nou cât de fragil și improbabil poate fi cursul vieții.

Nu pot da multe detalii dar vă pot spune în mare prin ce am trecut.

Am primit un mesaj de la o mămică din Romania pe care nu o cunosc, foarte tânără, care mi-a spus că îi este frică că o să-și ucidă copilul care este de o vârstă foarte fragedă. Felul în care tânăra mi-a scris m-a îngrijorat foarte tare așa că am decis să anunț poliția. Menționez că locuiesc în Olanda. Am simțit că acest caz este unul aparte și trebuie rezolvat urgent!

Promptitudinea cu care poliția a acționat a fost demnă de filmele bune de acțiune și credeți-mă că nu exagerez. În doar câteva minute de la apelul meu, mămica cu probleme se afla în custodia organelor de poliție iar copilul era în siguranță.

Aici mă înclin și le mulțumesc din suflet celor care au luat măsuri rapide în acest caz și care cel mai probabil, azi, au salvat o viață!

P.S. Din câte am înțeles, mămica urmează să fie internată într-un centru pentru femei aflate în dificultate. Îi doresc sănătate și putere multă să se facă bine. Iar faptul că a avut tăria să abordeze o persoană din exterior în această situație, spune despre ea că, indiferent de probleme și-a găsit puterea interioară de a lupta! Ceea ce este mare lucru!”, a scris bărbatul pe Facebook.

