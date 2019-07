O mamă își strigă durerea pe Facebook: ”Copilul meu a început să fie influențat de un grup de oameni rău intenționați ajungând ca…”

O mamă își strigă durerea pe Facebook. Angi Voicu trage un semnal de alarmă asupra părinților, asupra copiilor lor, dar și a autorităților. Situația cu care se confruntă femeia, a adus-o în pragul disperării. Fiica ei a luat-o pe căi greșie și a plecat de acasă.

”In urma cu mai bine de un an, copilul meu a inceput sa fie influentat de un grup de oameni rau intentionati ajungand ca din Noiembrie si pana in prezent sa nu mai vina acasa, sa consume subtante interzise si sa abandoneze cursurile scolare. Voicu Irina Elena Cristiana, o adolescenta in varsta de 16 ani si in acelasi timp unicul si iubitul meu copil a apucat cai gresite in viata. Este o durere imensa pentru mine ca mama si sunt sigura ca pentru orice mama din aceasta lume si tocmai de asta, astazi, imi doresc sa aduc in atentia voastra, parinti de pretutindeni, autoritati si chiar copii sau adolescenti o poveste tulburatoare.

Mi-am crescut copilul cu greutati, singura si mi-am dedicat viata ei. A fost, este si va fi pentru mine cel mai bun si frumos copil, dar din cauza unor influente si-a distrus viata incetul cu intcetul… Pana la urma, oamenii de care ne inconjuram in viata chiar joaca un rol important in cresterea si obiceiurile pe care le vom deprinde. A inceput consumand droguri (acestea fiind un bonus din punctul ei de vedere, astfel integrandu-se mai bine in societatea din care voia sa faca parte), mai apoi lipsind de la cursuri si in final sa nu mai treaca nici macar pe acasa. La inceput nu am stiut prin ce trece sau de cine a dat, lucru de care ma invinuiesc si as fi dat orice sa aflu mai devreme ca sa pot interveni.

Imi doresc din toata inima, deoarece traim intr-o lume lipsita de principii si morala, dragi oameni, analizati nu de doua ori ci de o suta persoanele pe care le intalniti, dragi parinti, aveti grija la anturajele copiilor si dragi copii… lucrurile care va par voua “smechere, cool “ sa va aduca mereu un beneficiu in viata nu doar o placere de moment. Irina , propriul meu copil, s-a intors impotriva mea si nu numai ca a plecat de acasa, dar a furat ce aveam mai de pret in garsoniera noastra, a sarit sa ma bata atunci cand tot ceea ce-mi doream era sa ii spun cat de mult o iubesc si ca mi-as dori sa fie cum era inainte si cel mai dureros, mi-a spus ca ma uraste si a plecat din casa trantindu-mi usa in nas.

Ce sa mai spun de autoritatile romane? Cum stiti si dumneavoastra deja… de atatea luni de zile am umblat de la politie care pe romaneste mi-a dat cu flit, am angajat avocati cu care am lucrat o luna maxim, abandonandu-mi cazul, am mers la protectia copilului care s-a deranjat sa intervina abia dupa ce am apelat cu disperare la emisiunea Acess Direct si dupa 8 luni inca astept un raspuns. Va rog sa dati mai departe si sa nu ignorati mesajul pe care vreau sa vi-l transmit caci este realitatea in care din pacate cu totii traim. Nu-mi doresc decat ca situatia in Romania sa se remedieze si sa traim si noi intr-o lume civilizata si in acelasi timp , sa existe cat mai putine nenorociri. Schimbarile se produc atat de usor in vietile noastre incat uneori nici nu ne dam seama daca sunt bune sau rele… Impreuna cu dumneavoastra, putem face lucruri mai bune pentru familiile noastre si putem invinge sistemul romanesc care in loc sa evolueze, se dezintegreaza pe zi ce trece. Sunt lipsita de orice putere, sunt o mama disperata dar ceva imi spune ca Dumnezeu nu va lasa lucrurile asa si imi voi aduce copilul pe drumul cel bun”, este mesajul Angelei Voicu.