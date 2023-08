O mașină a intrat într-un grup de tineri în stațiunea 2 Mai. Sunt doi morți, șoferul era drogat

Un accident devastator a avut loc, sâmbătă dimineața, în localitatea 2 Mai de la malul mării. O mașină a intrat din plin într-un grup de opt persoane. Doi tineri și-au pierdut viața pe loc în urma impactului cumplit. Șoferul era drogat și a fugit de la locul faptei, fiind prins ulterior în Vama Veche.

Tragedie pe litoralul românesc. Un accident mortal a avut loc în localitatea 2 Mai, sâmbătă dimineața, după ce un șofer a intrat cu mașina într-un grup de opt oameni. Nenorocirea a avut loc în jurul orei 05:30, pe DN39/E87, pe drumul care leagă Mangalia de Vama Veche. Doi oameni au murit pe loc în urma impactului devastator. Este vorba despre un tânăr de 21 de ani și o fată de 20 de ani, ambii pietoni. De asemenea, alți trei tineri, doi băieți și o fată, de 19, respectiv 20 de ani, au fost duși de urgență la spitalul din Mangalia pentru îngrijiri medicale. Alte trei persoane, care nu au fost rănite, au refuzat transportul la unitatea medicală.

Șoferul mașinii, găsit drogat

Șoferul vinovat a fugit de la fața locului, fiind găsit de oamenii legii în Vama Veche. Conducătorul auto era sub influența substanțelor interzise, fiind depistat în urma testului antidrog cu amfetamină, cocaină şi metamfetamină. A fost testat și cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.