O mireasă s-a căsătorit, din greșeală, cu socrul ei. Cum de s-a întâmplat una ca asta

Nunta ar trebui să fie unul dintre cele mai frumoase evenimente din viața unui cuplu. Totuși, o mireasă s-a căsătorit, din greșeală, cu tatăl soțului ei, și a avut parte de un șoc total! Povestea a captat imediat atenția publicului, imediat ce femeia a explicat cum s-a întâmplat totul. Despre această situație s-a vorbit în cadrul unei emisiuni de radio a unui post din Australia. Iată mai jos, în articol, cum a putut să se întâmple un astfel de lucru.

O femeie pe nume Kim a vrut să aibă parte de cea mai frumoasă nuntă. Evenimentul, însă, a luat o întorsătură bizară, în momentul în care a realizat că s-a căsătorit, din greșeală, cu socrul ei. În cadrul unei emisiuni de radio a unui post din Australia, povestea sa a ajuns cunoscută. Detaliile au captat imediat atenția.

Mireasa începe să își expună povestea. A mărturisit că în momentul căsătoriei trebuiau să existe doi martori. De altfel, martorii au fost mama miresei și tatăl ginerelui (socrul ei).

„M-am măritat și am avut nevoie de doi martori. Au fost mama și socrul meu. Când au avut loc repetițiile (n.r. cele de nuntă), soacra mea a insistat să își aducă soțul, pentru a fi și el martor. Atunci, însă, am privit și certificatul de căsătorie mai bine. Am realizat că, de fapt, sunt măritată atât cu soțul meu, cât și cu socrul meu”, a povestit Kim.

A fost un șoc total pentru mireasă, chiar înainte să aibă loc nunta. Unul dintre prezentatorii radio a adresat imediat întrebarea: „Din punct de vedere legal, în certificat arată că ești măritată cu socrul tău?”.

„În certificat, da! Mulțumesc lui Dumnezeu că nu a semnat alte acte”, a spus Kim. În continuare, mireasa a clarificat situația și a spus că nu are legătură cu socrul ei. Dar lanțul problematic nu s-a „rupt” aici, pentru că și mirele a avut parte de o situație neplăcută. Partenerul de viață s-a enervat, atunci când fratele lui a susținut un toast, în fața invitaților. Nu discursul scurt era problema, ci situația pe care a expus-o în fața celor care îi cunosc pe cei doi miri. Mai cu seamă, fratele mirelui a explicat cum mireasa a ajuns în sânul familiei. Povestea expusă, însă, nu a „picat” bine pentru cuplu, dar invitații s-au amuzat copios, arată ladbible.com.

