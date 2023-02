O nevastă a aflat adevărul inimaginabil despre soțul ei, după ce s-a uitat în istoricul căutărilor pe Google de pe computer

O femeie a aflat câteva lucruri despre soțul ei care au făcut-o să-și schimbe părerea complet despre el. Neștiind ce să facă în această situație, femeia a cerut ajutorul mai multor persoane, pentru a rezolva întreaga problemă.

”Dragă Abby” este folosit de persoanele din SUA, ca un semnal, atunci când se află într-o situație dificilă sau problematică, astfel, ”dear Abby” este adresat, practic, celorlalți oameni care pot oferi ajutor în situația celui neajutorat. Este și cazul unei femei care a rămas șocată, atunci când a scotocit în telefonul mobil al soțului său și a aflat lucruri de-a dreptul halucinante despre el.

Ce a aflat femeia respectivă despre soțul său

Femeia este căsătorită de patru ani, însă abia acum a aflat un detaliu important despre soțul său. Mai exact, după ce a văzut istoricul căutărilor de pe Google, aceasta a aflat că soțul ei îi plac și bărbații, vizionând multe filme interzise minorilor, cu personaje masculine, în prim-plan. Acest lucru a făcut-o să se îndoiască de căsnicia ea, dorindu-și să se despartă. Așa că a cerut mai multe sfaturi, pentru a ști cum să gestioneze situația.

„Eu și soțul meu suntem împreună de șase ani, căsătoriți de patru. Am avut o mulțime de probleme în căsnicie în ultimii ani, sexual, dar și de altă natură. Nu mai am încredere în el din cauza a ceva ce am aflat anul trecut.

Am informațiile lui de e-mail și, de asemenea, am putut vedea istoricul căutărilor de pe telefonul său, pe computer. Am descoperit că se uită mult la filme porno. Nu cred că este mare lucru pentru că știu că mulți bărbați și femei o fac. Dar am văzut că se uita și la porno gay și căuta poze cu băieți bine înzestrați. Înseamnă asta că soțul meu este gay și îi plac bărbații? Sau înseamnă doar că îi plac diferite lucruri sexuale?

Nu sunt sigură ce să fac. Nu știu dacă ar trebui să abordez subiectul cu el. Nu vreau să știe că mă uit, deci cum să-l întreb despre asta fără să-i spun de unde știu? Sau ar trebui să-l las așa?”, a scris femeia, citat de New York Post.

Mai multe persoane au încercat să o ajute, dându-i sfaturi, iar una dintre ele i-a spus să comunice cu soțul său pentru a afla adevărul.

„Soțul tău poate fi bisexual, gay sau doar curios. Nu i-ai fi verificat istoricul telefonului dacă nu ai fi simțit că „ceva” este în neregulă. Nu vei ști niciodată adevărul decât dacă îl cercetezi. Acest lucru nu trebuie să fie neapărat o destrămare a căsătoriei. Cu toate acestea, în cazul în care soțul dvs. a călcat strâmb, sunați-vă medicul și cereți să vă faceți un test pentru BTS”, a scris o persoană.