O nouă acuzație pe numele lui Andrew Tate. Mărturia care a apărut astăzi în presa din Anglia

A apărut o nouă acuzație pe numele lui Andrew Tate. Mai cu seamă, o femeie din Marea Britanie susține că fratele lui Tristan ar fi sufocat-o și siluit-o, în anul 2014. Mărturia a apărut astăzi, 7 iunie 2023, în presa străină. Iată detaliile mai jos, în articol. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

Andrew Tate are, în continuare, probleme cu legea. Pe numele fratelui lui Tristan a fost depusă o nouă acuzație. Și de data aceasta este vorba despre o acuzație care are la bază partide de amor consumate fără acord. Persoana care a depus plângerea este din Marea Britanie și susține faptul că în anul 2014 s-a întâlnit cu britanicul milionar într-un club din Luton. Ulterior, tânăra care are acum 30 de ani, susține că a fost siluită de Andrew Tate și sufocată până la leșin.

Andrew Tate ar fi sugrumat-o în timpul actului intim

Potrivit informațiilor, întreaga situație s-a desfășurat în casa lui Andrew Tate. Tânăra de 30 de ani susține că în timpul activității intime a început să fie sufocată de britanic. Apoi, și-a pierdut conștiența. Când tânăra și-a revenit, a realizat că bărbatul o siluia.

„Iniţial, a fost foarte amabil şi fermecător şi am ajuns să merg acasă cu el. În timp ce făceam sex, el a început să mă sugrume şi m-a sufocat atât de tare, încât mi-am pierdut conştienţa. Am crezut că o să mor. Când m-am trezit, el continua să mă violeze. Este greu să povestesc asta, pentru că este atât de tulburător, dar aşa a fost”, a susținut reclamanta.

Vezi și TENEBRELE DIN SPATELE MEGA-AFACERII NEȘTIUTE A FRAȚILOR TATE. LEGĂTURI PERICULOASE PENTRU PROFITURI URIAȘE

Citește și ANDREW TATE, INTERZIS ÎN ȘCOLI! MOTIVUL PRINCIPAL PENTRU CARE A FOST LUATĂ ACEASTĂ DECIZIE

Patru femei au intentat o acțiune civilă împotriva „Cobrei”

De altfel, tânăra speră că mărturia ei le va face și pe alte femei să se deschidă și să vorbească despre situațiile prin care au trecut. Tânăra originară din Luton susțne că, la momentul respectiv, a „fost în negare” și că s-a „învinovățit” atunci.

„Sper că povestea mea va ajuta şi alte femei să facă acelaşi lucru, deoarece este mai uşor să vorbeşti atunci când realizezi că nu eşti singur. Iniţial, cred că am fost în negare după ce s-a întâmplat. Eram tânără şi cred că, probabil, m-am învinovăţit un pic. Mai recent, şi mai ales după ce a devenit celebru, a devenit imposibil de evitat, deoarece era şi este peste tot”, a mărturisit tânăra, potrivit The Guardian.

Tânăra din Luton se alătură altor trei reclamante care au povestit ororile pe care le-ar fi experimentat în compania lui Andrew Tate. De altfel, acestea au vârste cuprinse între 20 și 30 de ani. Au intentat acțiunea civilă împotriva „Cobrei”, pentru fapte din perioada 2013 – 2016.

Sursă foto: capturi video, CANCAN.RO