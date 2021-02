O poveste de dragoste impresionantă! A renunțat la job și la cei apropiați pentru un bărbat pe care îl cunoștea de trei zile

Rachel Horne, o tânără din UK, a decis să își schimbe viața și a renunțat la tot pentru un bărbat pe care îl cunoștea de doar trei zile. A demisionat, a plecat departe de familie și prieteni, totul în numele unei iubiri impresionante. Acum, străinul pentru care a renunțat la tot i-a devenit soț, iar cei doi duc o viață de nomad.

În urmă cu trei ani, Rachel Horne a plecat singură într-o vacanță în Spania. Viața ei nu era în cel mai bun punct și se simțea foarte tristă. Însă norocul i-a surâs și i l-a scos în cale pe Florian Roquais, bărbatul care a smuls-o din cotidian și alături de care a pornit în aventura vieții ei.

Felul în care bărbatul își trăia viața a impresionat-o pe Rachel, care s-a îndrăgostit pe loc și a simțit că trebuie să îl urmeze. Așa că la doar trei zile după ce îl cunoscuse, tânăra a renunțat la tot și a adoptat stilul nomad de viață al iubitului său.

„Când am plecat în Spania l-am întâlnit pe Florian, el lucrase un sezon acolo și își petrecuse ultimii șase ani călătorind. Era atât de liber și fericit, făcând dușuri în râuri în fiecare zi și trezindu-se pentru a urmări noi aventuri – am fost fascinat de abordarea sa față de viață.”, a declarat Rachel, potrivit mirror.co.uk.

Viață de nomad

Aventura în care Rachel Horne s-a aruncat i-a schimbat total percepția despre viață și a fost cea mai bună decizie pe care a luat-o. Cei doi au călătorit mult, au stat numai cu cortul, iar tânăra a început să se bucure din nou de viață.

Deși i-a fost teamă la început, iar prietenii i-au contestat decizia, aceasta a avut încredere în instinctul ei și a găsit în Florian un partener pe viață. Felul în care trăiește acum i-a schimbat percepția despre tot și a făcut-o să simtă că trăiește, din nou.

„Acum, trăiesc cât mai aproape de zero deșeuri și folosesc șampon pe bază de plante și detergent de rufe care nu poluează apa. Am încetat să mai merg cu avionul, am încetat să mai cumpăr haine etc. Odată ce ne luăm timp pentru a ne reconecta cu natura, devine mult mai ușor să trăim o viață mai simplă.”, a mai spus tânăra.

Acum, Rachel Horne și Florian Roquais își trăiesc poveste de dragoste într-o rulotă, undeva în mulții francezi. Cei doi s-au căsătorit în anul 2020 și niciunul dintre ei nu își dorește să se întoarcă la o viață normal.

„Am fost doar noi și martorii, în primărie, apoi am mâncat pizza și am mers la o plimbare lungă. Nu mulți oameni pot spune că nunta lor a costat 30 de lire sterline și nu a trebuit să mă stresez cu privire la nimic.”, a declarat Rachel