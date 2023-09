O profesoară de Fizică de 22 de ani, dată afară după doar o săptămână! De necrezut ce a pus-o directorul să facă

Anastasia Shumilova (22 de ani), o tânără profesoară de Fizică din orașul Ihim, și-a încetat cariera de dascăl după doar o săptămână. Motivul pentru care a fost nevoită să demisioneze este uluitor. De necrezut ce a pus-o directorul școlii să facă.

Aflată la începutul unei cariere mult visate, Anastasia a fost profesoară de fizică numai pentru o perioadă de 7 zile. Tânăra de 22 de ani a predat Fizică la o școală dintr-un oraș din sudul Rusiei, însă a fost obligată să demisioneze încă din prima săptămână din noul an școlar. Fata de 22 de ani a absolvit recent Institutul de Fizică și Tehnologie Ershov (filiala TyumSU).

Potrivit tinerei, totul a pornit de când Vladimir Voronin, parlamentar din Republica Moldova, a fost cel care a făcut public mai multe fotografii cu ea din timpul ședințelor foto și s-a arătat indignat de imaginile cu tânăra profesoară. Anastasia susține că parlamentarul ar fi încălcat în mod grosolan articolul din Codul Civil al Federației Ruse ”Protecția imaginii unui cetățean”.

Tânăra profesoară de Fizică a fost concediată după doar 7 zile din cauza fotografiilor indecente de pe rețelele de socializare

Deși se prezenta în fața elevilor afisând un aspect decent, Anastasia a fost concediată după doar o săptămână din cauza pozelor de pe rețelele de socializare. În timpul liber se dedică pasiunii sale, modelingul, pasiune ce a lăsat-o fără job. Înainte de a fi pusă să scrie demisia, tânăra ar fi primit un ultimatum din partea conducerii instituției de învățământ: ori își șterge toate fotografiile de pe rețelele de socializare și încetează să mai lucreze ca model, fie își dă demisia.

„Îmi place foarte mult să lucrez cu copiii . Vreau să lucrez în specialitatea mea de pedagog. Dar, de asemenea, îmi este drag și hobby-ul meu de model, o fac de 10 ani. Am fost concediată fără foaie de parcurs, fără să lucrez timp de 2 săptămâni, cu încălcarea Codului Muncii – conform legii, angajatorul nu are dreptul să forțeze un angajat să-și dea demisia de bunăvoie, dacă acesta are un copil în întreținere care are mai puțin de trei ani. Copilul meu are mai puțin de doi ani”, a spus Anastasia, potrivit nashgorod.

Indignată și revoltată, Anastasia nu înțelege de ce este discriminată în acest fel, mai ales că fiecare om are dreptul la o viață personală privată, la propria dezvoltare în alte domenii și la hobby-uri în afara orelor de lucru la serviciu. Tânăra va continua să lupte pentru dreptatea ei, în ciuda faptului că nu sunt mulți cei care o susțin.

„M-am angajat și mi-am încheiat cariera de profesor pentru 15.100 de ruble pe lună (n.r. circa 150 de euro). Nu înțeleg de ce trebuie să-mi șterg trecutul. Directorul mi-a spus că școala nu are nevoie de modele. Oamenii înguști la minte încearcă să mă calce în picioare. Totul s-a prăbușit într-o singură zi din cauza fotografiilor mele, care, pe de altă parte, sunt frumoase, estetice“, a precizat Anastasia.

Citește și: STRIGĂTUL DE DISPERARE AL UNUI REPUTAT PROFESOR, DUPĂ VALUL DE INFRACȚIUNI ȘI ABATERI DISCIPLINARE DIN ȘCOLI ȘI LICEE: „SUNTEM REALMENTE O SOCIETATE CARE ÎŞI IGNORĂ MORŢII”