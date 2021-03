O radiografie a diasporei românești! Mesajul emoționant transmis de un tânăr ce se pregătea să plece la muncă în Londra. „Inimi care se rup pe din două”

O mare parte dintre români aleg anual să își lase în spate țara natală, care nu le-a oferit prea multe posibilități, și plecă la muncă în străinătate. Aceștia își lasă acasă părinții, copiii, se desprind de cei dragi și pleacă în lume, în încercarea de a avea o viață mai bun, un trai mai bun.

Florin Grădinaru, un tânăr din Botoșani, care se pregătea să plece la muncă în Londra, a surprins perfect imaginea tragică a diasporei românești. Tânărul a făcut o postare pe rețelele de socializare în care vorbește despre cei ce sunt nevoiți să plece departe de casă.

Postarea acestuia surprinde în câteva rânduri adevărul dur de pe un aeroport din Suceava. Cursa spre Londra era plină de români, care cu sufletul greu, își lăsau în spate familia și se îndreptau către speranța unui viitor mai bun.

O radiografie a diasporei românești

„Ca orice cursă spre Londra, era plină ochi de români. Am căutat locul de fumat, care, la Suceava , ce-i drept, este unul decent. Am stat vreo 20 de minute, preţ de 2 ţigări, timp în care mi-am făcut planul de bătaie. O stare de confort interior, bună dispoziţie, deși petrecusem doar 5 zile in România. Vremea se anunţa bună în Londra, doar ceva ploi, nimic neobișnuit, aşa că aveam toate motivele din lume să fiu liniştit.

Am ieşit din locul de fumat, am cumpărat o apă şi am plecat spre poarta de îmbarcare. Mai aveam vreo 30% baterie, deci timp de Facebook sau vreun joc stupid, până când urma să ne urcăm în avion. Am găsit cu greu loc şi am luat telefonul. Erau lângă mine doar români. Deodată, m-am ridicat ca tras de un resort. Lângă mine, un tip era cu Skype-ul deschis. Auzeam toată conversaţia. M-am şi uitat, pentru că mi se păruse ceva ciudat. Tipul avea lacrimii ochi. Şi ţinea mâna pe tabletă. Acolo erau copiii lui. Soţia, pe fundal, şi soacra. Nu redau conversaţia, dar aceasta era chiar dramatică. Copiii îl întrebau când vine. El tot promitea că de Paşte va fi acasă. Apoi se ştergea de lacrimi. Şi spunea că îi iubeşte. M-am ridicat înmuiat şi eu şi m-am dus la geam.

Am privit în jur ca trezit dintr-un vis. Toţi erau pe tablete şi vorbeau acasă. O femeie îi spunea fiicei să asculte de bunica şi să-şi facă temele, chiar dacă începe vacanţa. Un alt tip îi spunea nevestei ca săptămâna viitoare îi va trimite 200 de lire să plătească banca. Toţi erau prinşi într-un joc dramatic al vieţii. M-am prăbuşit pe scaun. Eram într-un avion al oamenilor noştri, care, aşa cum spunea bunica mea, au plecat în străineţuri, pentru un rost.

Cu accent de Moldova, de Oltenia sau de ardeleni cuminţi. O diasporă tristă. Oameni care-şi văd copiii de 2-3 ori pe an. Care s-au dus pentru mia aia de euro în lume şi care, atunci când iau o pâine, se gândesc că trebuie să trimită jumătate sau mai mult din bani acasă, în micile oraşe falimentare ale României, în satele noastre depopulate. O tânără din Botoșani ţinea telefonul în mână, cu lacrimile curgându-i nestingherit. Pe ecran erau părinţii ei, care îi spuneau să aibă grijă de ea, că „uite ce ştiri sunt la tv cu româncele din Londra”.

Asta a fost doar o cursă spre Anglia , una din cele peste 10 care decolează zilnic. Şi nu pleacă cu turişti de Londra . Pleacă cu un sfert de Românie, lăsând acasă un alt sfert îndurerat. Inimi care se rup pe din două. Românii vin acasă maximum de 2-3 ori pe an. Dacă vin mai des, Doamne ferește!, este doar din cauza unui deces… Copiii cresc fără unul sau, şi mai rău, fără ambii părinţi. Fără afecţiunea lor, fără ancoră…Vom avea, în viitor, o generaţie atrofiată, una care a crescut fără căldura familiei.”, se arată în postarea tânărului, potrivit mgnews.ro.