O româncă a dat lovitura în afaceri după ce s-a lăsat de armată. În ce a investit tânăra

După ce a lucrat în armată timp de 10 ani, o tânără româncă și-a dat seama că traseul său este altul. S-a lăsat de slujba patriotrică și a luat drumul afacerilor. Acum, aceasta a ajuns să înregistreze un succes considerabil. Iată despre ce este vorba!

Flori Vioreanu are 30 de ani și un deceniu de muncă în folosul patriei. Și-a construit o carieră în armată, fiind licențiată în psihologie. Totuși, parcursul său profesional a fost altul. A renunțat la jobul din armată și s-a apucat de afaceri, preocupare străină de ea, până în momentul deciziei care i-a schimbat viața. Nu cu mulă vreme în urmă Flori dorea să vindece rănile emoționale și psihice ale semenilor ei, ca psiholog, însă viața oferă surprize. Acum, tânăra are un business de mare succes.

În ce a investit tânăra

Originară din Brăila, tânăra a început inițial ca o pasiune din care să câștige niște bănuți în plus. Aceasta și-a cumpărat un teren pe care urma să cultive lavandă, potrivit Fanatik.

Ca să-și poată susține pasiunea, tânăra a apelat la un credit bancar. „Părinții nu au fost de acord cu ce voiam să fac. Am vorbit cu prietenii mei și ei au găsit terenul, iar imediat după aceea am fugit la bancă și am făcut creditul”, a povestit tânara.

Chiar dacă era la început și nu avea îndeajuns curaj să prindă aripi, a trecut cu brio orice barieră și acum își vede visul cu ochii.

„Când am început eu, nu erau foarte multe informații despre cultivarea lavandei. De pildă, se poate recolta și după primul an. Mi se părea puțin ireal ce pot să fac eu cu visul meu. Am prins încredere în produse și în utilitatea lor”.

„Trebuie să crezi în visul tău”

Mai mult decât atât, tânara a oferit și câteva sfaturi despre tainele antreprenoriatului și are încrederea că cei ca ea vor reuși negreșit să-și ducă visul la bun sfârșit:„Cei care vor să își urmeze pasiunile, să se gândească în primul rând dacă ce vor să facă aduce plus valoare în societate, dacă ajută. Să se gândească la utilitatea produsului sau serviciului, să se documenteze bine și să nu ezite să ceară sfaturi de la persoane specializate. Nu în ultimul rând, trebuie să crezi în visul tău. Eu am avut multe motive să renunț, pornind de la familie, părinți, prieteni, dar eu am crezut în ceea ce făceam. Am fost creativă și perseverentă”.

Anul trecut, tânara a organizat primul său festival de lavandă, unde a reușit să strângă peste 20.000 de persoane.