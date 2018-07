O româncă a murit în Italia, iar trupul ei a fost găsit între șinele de tren. Familia nu are bani ca să o repatrieze

O dramă uriașă s-a abătut asupra unei familii din comuna Deleni, județul Vaslui! Plecată la muncă în Italia, Manuela Damian a avut parte de o moarte teribilă. Ea a fost găsită fără suflare între șinele de tren, iar carabinierii încearcă acum să afle cum s-a produs decesul. Între timp, vestea tristă a ajuns în România, la rudele sale, care au făcut un apel să fie ajutați ca să-i aducă trupul în țară, unde vor să o înmormânteze.

Apelul disperat al familiei, care nu are suficienți bani ca să o repatrieze

În vârstă de 49 de ani, Manuela Damian a fost găsită moartă între șinele de cale ferată din orașul italian Viareggio, potrivit vremeanoua.ro. Copiii româncei au plecat în Italia ca să se ocupe de demersurile pentru repatriere, însă, deocamdată nu au toți banii ca să o aducă pe mama lor acasă.

Oricine vrea și poate să contribuie, o poate face în contul fiicei – Diaconescu Claudia Ioana: cont în euro RO42INGB0000999908200535 sau Cont în lei RO25INGB0000999903123473, cod SWIFT – INGBROBU.

Accidentul feroviar în urma căruia Manuela Damian și-a pierdut viata s-a petrecut joi, 16 iulie, însă recent s-a aflat de dramă.

“Traficul feroviar a fost blocat în Viareggio spre Pisa si Torre del Lago, pentru efectuarea unei anchete întrucât un cadavru a fost gãsit lângã sine, aproape de statia veche. Descoperirea a avut loc în jurul orei 20:50, iar la fata locului s-au deplasat Carabinierii si Politia de Frontierã. Traficul a fost redeschis la ora 22:10”, scrie publicatia italianã La Nazione.

Fiica româncei găsită moartă între șinele de tren în Italia a aflat de dramă de la una dintre prietenele victimei

Manuela Damian lucra în Italia ca “badantă”, adică îngrijitoare, de mai bine de un deceniu. În cadrul unui interiviu, Claudia, fiica sa, a mărturisit că a aflat de accidentul feroviar de la una dintre prietenele mamei sale.

“Era plecatã de vreo 12-13 ani. În ultimul timp, nu mai plecase, pentru cã în urmã cu cinci ani a avut un accident. Nu am mai fost de mult timp la ea, nu stim exact cum s-a produs accidentul. Noi am aflat de la o prietenã de-a ei, s-a dus la ea, nu a gãsit-o si a mers sã o caute. Asa a aflat cã a fost un accident feroviar si cã a murit. Eu si fratele meu suntem singura familie pe care o mai are. Mâine searã (n.r.: în seara aceasta) ajung în Italia, ne asteaptã Politia, vom merge sã o identificãm si sã începem demersurile repatrierii. Din câte am înteles, costurile sunt destul de mari. Oricine ne poate da o mânã de ajutor, îi suntem profund recunoscãtori”, a declarat Claudia, fiica femeii decedate în Italia, conform sursei citată mai sus.