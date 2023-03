O să te gândești de două ori de acum când o să cumperi un apartament. Ce situații au început să apară în România

Atunci când vrem să cumpărăm o locuință, trebuie să fim foarte atenți la ofertele „tentante” de pe piață. Sunt o mulțime de înșelătorii prin care ne putem pierde banii. Iată ce situații au apărut în România cu privire la metodele de înșelăciune în cazul achiziționării unui apartament.

Este important ca oamenii să fie informați și să facă cercetări detaliate înainte de a cumpăra un apartament, pentru a evita situațiile în care pot ajunge victimele unor înșelăciuni. Atunci când vine vorba de modul în care românii sunt înșelați, ei bine, escrocii apelează la metoda cea mai ușoară și la îndemână: documentațiile și autorizațiile necesare.

Cumpărătorii află de aceste probleme, abia după ce au plătit întreaga sumă pentru locuință, și, apoi își avertizează alți potențiali cumpărători să evite astfel de situații.

Există, însă și persoane care nu se riscă și pentru a evita astfel de probleme, cer informații înainte de a plăti.

Un exemplu este cazul unei persoane care urmează să cumpere un apartament la ultimul etaj al unui bloc, cu acces la pod. Aceasta a postat pe Facebook că dorește să se asigure că nu va avea probleme mai târziu.

„Doresc să cumpăr un apartament. L-am vizionat, este la ultimul etaj cu acces la pod care este transformat în mansardă. Intrarea se face direct din apartament. Acest lucru este legal? Că nu vrem să ne trezim cu probleme ulterior”, a scris aceasta pe grupul Sfaturi de la avocați.

„Toți vecinii au la fel, cei de la ultimul etaj. Persoana care vinde mi-a spus că are proiect, dar nu a mai făcut cadastrul pentru mansardă”, a mai precizat bărbatul respectiv.

(CITEȘTE ȘI: Și-au dorit casa visurilor, însă au dat peste coșmarul vieții lor! Ce au pățit doi soți, după ce au crezut că și-au cumpărat o locuință nouă)

Situațiile în care românii pot fi păcăliți, în momentul în care aleg să cumpere o locuință nouă

Comentariile nu au întârziat să apară, iar multe persoane au sărit în ajutorul bărbatului respectiv, cu sfaturi și situații pe care să le evite.

„De obicei podurile și mansardele sunt spații comune din bloc. E posibil să vă treziți cu proces pentru lipsa de folosință a spațiilor comune.”

„Nu are cadastru pentru mansardă, nu este intabulată, deci, nu are acte în regulă.”

„Nu are acte în regulă, noi ne confruntăm în asociația de proprietari, doi proprietari au cumpărat la mansarda blocului 2 garsoniere, fiecare garsonieră are trecut în act 21 mp, ele fiind de fapt apartamente de 104 mp, la întreținere plătesc cota -parte pe ceea ce au în act nu pe ceea ce dețin, este corect să plătescă doar cei care cu actele în regulă, iar cei doi să profite, am făcut demersuri peste tot pentru că ei să-și rezolve actele, de 4 ani nu se întâmpla nimic, noi plătim în continuare la întreținere și diferențele sunt destul de mari, așa ceva nu este corect, vrei să și spațiu mai mare, trebuie să plătești pentru ceea ce deții!”

„Mergeți la primăria de unde aparțineți și întrebați, dacă are aprobat pentru mansardă înseamnă că ei au aprobat, sau poate nu dacă nu a mai făcut cadastru. Din câte știu eu te costă foarte mult un asemenea proiect și se cer foarte multe aprobări. La mine acoperișul blocului este cu membrană bituminoasă și am fost la primărie să cer autorizație să fac acoperiș și nu mi-au dat, și chiar de îmi aprobă mă costă foarte mulți bani.”

„Puneți-l pe proprietar să facă cadastru! Și dacă este în regulă, cumpărați”, sunt doar câteva dintre situații.