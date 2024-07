O tânără de 20 de ani a făcut un test ADN, în joacă, și a aflat adevărul bulversant despre familia sa. Cine e tatăl ei, de fapt

O tânără de 20 de ani a avut parte de șocul ei, după ce a făcut un test ADN. Inițial, decizia a fost luată în joacă, însă ceea ce a aflat a surprins-o total. Și-a dat seama că familia ei a ascuns un mare secret.

În urmă cu trei ani, în timpul pandemiei de coronavirus, tânăra a decis să împărtășească povestea ei în mediul online. Aceasta a explicat că tatăl său, în vârstă de 46 de ani, la acea vreme, a primit cadou, cu ocazia zilei sale de naștere, un test ADN. Atunci, ea a decis să își facă și ea unul, în joacă, pentru a compara rezultatele.

„În urmă cu câteva săptămâni, tatăl meu a primit un test ADN, cadou de la prietenii lui de ziua lui. Am decis să iau și eu unul, astfel încât să putem compara rezultatele noastre și alte lucruri incluse în pachet. Asta a fost acum aproximativ cinci săptămâni.”, și-a început tânăra povestea pe Reddit.

Mama fetei s-a stins din viață din cauza unor probleme medicale, iar de atunci a fost foarte apropiată de tatăl ei. Astfel că secretul pe care l-a aflat a șocat-o de-a dreptul. Ei bine, atunci când au venit rezultatele testelor ADN, tânăra a realizat că bărbatul nu era tatăl ei biologic. În schimb, a observat că părintele său natural era, de fapt, unchiul ei.

„Pe măsură ce am căutat mai mult, am aflat că unchiul meu era tatăl, iar verii mei îmi sunt frați vitregi. Eu și tatăl meu am început să ne interesăm dacă acest lucru era normal, dacă apar erori în baza lor de date, iar acum suntem destul de siguri că probabilitatea ca unchiul meu să fie tatăl meu biologic este destul de mare.”, a mai spus tânăra.