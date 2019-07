O tânără de 24 de ani, din Vâlcea, si-a dat demisia, iar apoi s-a sinucis! ”Șeful ei a măcelărit-o psihic”

Tragedie în localitatea vâlceană Păuseşti Otăsău. O tânără de doar 24 de ani s-a sinucis după ce şi-a dat demisa de la banca unde lucra, iar azi, sute de localnici şi-au luat adio şi au condus-o pe ultimul drum.

Drama fetei a şocat pe toată lumea, mai ales că petrecuse cu părinţii în ziua fatidică, după care a decis să-şi pună capăt zilelor.

Tanara s-a spânzurat, după ce s-a comportat absolut normal, ea chiar participând la un grătar cu toata familia. Primarul local

Mesajul emoționant al primarului localității, Cătălin Avan, postat pe rețelele de socializare, este, de fapt, un semnal de alarmă pentru toți parintii pentru a se opri din agitația cotidiană şi a fi mai atenţi la odraslele lor.

“Depresia…Dragi parinţi, dragi dascăli, o spun de câțiva ani public, faceți tot ce vă stă în puteri să vedeți mereu copii fericiţi la școala și acasă! Noi privim mereu copii, prin ochii adultului! Încercați va rog din suflet, să priviți mereu copii prin ochii copilului din fiecare dintre noi! Există în sufletul nostru, un colț unde ne simțim tot copil!! Orice asemenea traumă în copilăria lor, poate deveni mai târziu o dramă! În ceea ce mĂ privește, azi am discutat și am hotărât cu directorul Școlii Gimnaziale Păuseşti, să propunem Consiliului Local Păuşeşti, la prima ședința, alocarea sumelor necesare, pentru achiziția în condițiile legii, a seviciilor de consultanţă de psihologie pentru copii noștri din Păuseşti“, a postat Cătălin Avan, primarul localităţii.

Localnicii au postat la mesajul primarului. “Vă aduc la cunostinţă ceea ce mi-a povestit mie Catrina Diana acum două săptămâni: faptul că şi-a dat recent demisia de la bancă din cauză ca seful ei a macelarit-o psihic până la depresie, zilnic, timp de un an de zile!!! Am întrebat-o de ce nu a plecat de acolo mai demult! Mi-a raspuns că vrut să îndeplinească stagiul de 1 an şi imediat ce a implinit acel termen şi-a dat demisia..mi-a mai povestit că baiatul cu care Diana vorbea de ceva vreme şi erau împreună se săturase să o audă zilnic cum povestea de cele întâmplate la serviciu şi despre felul în care o trata acel individ!! Poate ştie detalii care ar fi utile!!! Rog pe cei abilitaţi să acţioneze!!!!.. ”, a comentat o prietenă de-a fetei pe pagina de socializare.