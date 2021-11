O tânără din Cluj a fost vaccinată cu serul greșit! Cum a fost posibilă confuzia. „Au spus că își asumă greșeala”

O adolescentă din Cluj a fost vaccinată cu serul greșit. Tânără își dorea să se imunizeze cu serul produs de Johnson&Johnson, însă nu avea voie pentru că nu împlinise vârsta de 18 ani. Însă, personalul de la centrul de vaccinare nu a fost atent la acest detaliu. Cum s-a întâmplat totul?

Adolescenta în vârstă de 17 ani a mers să se imunizeze la centrul de vaccinare de la Colegiul Tehnic Anghel Saligny. Aici, aceasta a spus că vrea să fie vaccinată cu serul produs de Johnson&Johnson, fără să știe că persoanele care nu au împlinit 18 nu pot primi acest vaccin. Johnson&Johnson este un vaccin care se administrează adulților cu vârsta de 18 ani și peste, informează Agenția Națională a Medicamentului.

La fel ca adolescenta și personalul medical de la centrul de vaccinare a omis acest lucru, astfel că tânăra a primit serul de la Johnson&Johnson. Întreaga situație a ieșit la iveală abia atunci când nu s-a putut emite certificatul de vaccinare.

„M-am dus luni la centrul de vaccinare de la Colegiul Tehnic Anghel Saligny. Am completat cererea și nu mi-a cerut vârsta, numai CNP -ul și datele de pe buletin (adresă, nume). M-am dus și m-am vaccinat cu Johnson și apoi mi-a spus doamna că nu aveam voie să mă vaccinez pentru că nu aveam 18 ani. Am ieșit și am stat 10 – 15 minute pentru a se vedea dacă apar semne adverse.

Atunci când a vrut să îmi iau certificatul de vaccinare mi-au spus că nu mi-l pot da pentru că nu am 18 ani și că mi-l vor da când o să fac 18 ani (în februarie 2022) sau când se rezolvă”, a declarat tânăra pentru Știri de Cluj.

Ce spun reprezentanții centrului de vaccinare

Adolescenta a mai declarat că reprezentanții centrului de vaccinare și-au asumat greșeala și au transmis-o mai departe, încercând să remedieze situația.

”Au spus că își asumă greșeala, pentru că trebuiau să mă informeze. Acum mă simt puțin rău, dar cred că sunt efectele vaccinului”, a mai spus tânăra.

Gafa făcută a fost observată doar atunci când s-a încercat emiterea certificatului de vaccinare. Un angajat al centrului spune că programul permite înregistrarea minorilor în sistem, însă certificatul nu poate fi emis.

”S-a transmis mai departe către București problema și așteptăm un răspuns. Tabletele permit înregistrarea în sistem a minorilor, dar nu și eliberarea de certificate dacă s-au vaccinat cu Johnson. Este o greșeală informatică.

Noi avem 500 de persoane pe zi la vaccin și numai un medic și trei asistente. Este un volum mare de muncă. Alături de tânără s-a vaccinat și tatăl ei, cu Pfizer. Tânăra a optat pentru Johnson. Noi am raportat situația la DSP Cluj și la Primăria Cluj-Napoca și așteptăm răspuns”, a spus unul dintre angajații Centrului.

