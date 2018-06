Iasmina Milutinovici, o româncă de 27 de ani, s-a căsătorit, pe 3 iunie cu milionarul american Bradford Aaron Hill, administratorul Statuii Libertăţii şi a insulei Ellis. Soțul are 61 de ani, dar tânăra din Timișoara susține că diferența de vârstă nu reprezintă nicio problemă, relatează The New York Times.