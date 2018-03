O tânără se află în comă indusă la Spitalul Fundeni. Ce legătură de sânge are cu Denisa Răducu. Alinu AJ, un cunoscut manelist, este disperat

Un manelist celebru se confruntă cu grave probleme în familie. Alinu AJ trece prin momente cumplite. Ștefan Elena Mihaela, verișoara artistului, se luptă pentru propria viață. În vârstă de 31 de ani, aceasta suferă de limfom Hodkin IIIB cu scleroză nodulară și se află în comă indusă la Spitalul Fundeni din Capitală. Are nevoie urgent de sânge, iar familia este disperată.

„Verisoara mea este in stare grava, fiecare ora conteaza pentru ea. Incercam sa apelam la toata lumea, la toti cunoscutii, insa pana acum nu prea am avut succes. Se pare ca exista o problema cu aceasta grupa de sange. Ea are nevoie de grupa A2 negativ sau chiar si A2 pozitiv.

Este la terapie intensiva, conectata la aparate in urma unui transplant de celule stem si este ultima ei sansa de vindecare”, a declarat Alinu AJ pentru, conform wowbiz.ro.

De precizat că Alinu AJ este văr de grard îndepărtat cu regretata Denisa Răducu, care a murit anul trecut după ce a pierdut lupta cu cancerul.

Familia lui Alinu AJ, apel disperat!

“URGENT!!!! Fac apel la persoanele care pot ajuta această minunata persoana, Stefan Elena-Mihaela, sora mea 31 ani, limfom hodkin IIIB cu screloza nodulara, internata la spitalul Fundeni pe secţia transplant medular….haplotransplant de celule stem donator 50% are nevoie URGENT de TROMBOCITE …grupa A2 negativ cel mult A2 pozitiv . Va rog din suflet, haideţi sa o ajutam! A ajuns la terapie intensiva şi are mare nevoie. Cine poate dona procedura este la fel ca la transfuzie de sange. Se poate merge la orice centru de donare şi să se specifice numele, spitalul şi secţia. Orice minut conteaza! AJUTATI CU ORICE GRUPA DE SANGE. NE-AU ZIS DE LA CENTRU DE TRANSFUZIE BUCURESTI SA SE MEARGĂ SĂ DONEZE ORICE GRUPA ŞI SĂ SE SPECIFICE NUMELE EI. SE FACE SCHIMB”, este apelul lansat de familia Elenei Mihaela Ștefan.