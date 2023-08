O vedetă de la Antena 1 are dureri groaznice. „Uneori, viața ne mai copleșește”. Probleme serioase de sănătate pentru cunoscutul prezentator

Andrei Ștefănescu recunoaște că s-a rugat mult să ajungă unde este acum, motiv pentru care nu se poate plânge de programul prea încărcat sau de proiectele în care este implicat. Cu toate acestea, oboseala începe să se resimtă, cel puțin la nivel fizic. Cu ce probleme de sănătate se confruntă, de fapt, prezentatorul de la Antena 1.

Andrei Ștefănescu a ajuns să fie prezent mai tot timpul la TV. Încet, dar sigur, artistul a început să fie dorit în cât mai multe proiecte din televiziune, iar în momentul de față poate spune că este fix acolo unde și-a dorit și a visat, chiar dacă au fost ani în care a fost nevoit să muncească gratis. Cu toate acestea, în încercarea de a-și onora contractele, dar și din respect pentru cei care au încredere în el, prezentatorul de la Antena 1 se luptă cu timpul, care a devenit tot mai prețios pentru el, datorită solicitărilor numeroase de a fi prezent în fața camerelor de filmat.

“Nu am timp, într-adevăr, e foarte limitat timpul, însă am jurat că de câte ori o să se ivească vreo oportunitate de a face ce îmi place, o să fac tot ce este posibil pentru a o onora. Deși lumea mă judecă și spune “Nu mai scăpăm de el, e peste tot!”, eu i-am promis lui Dumnezeu, în serile în care mă rugam să mă ajute să ajung unde îmi doresc, că întotdeauna o să fiu serios și dacă o să mă ajute să ajung unde îmi doresc o să îmi respect meseria și o să fiu acolo, oriunde o să se ivească oportunitatea! Iată-mă prezent unde mi-am dorit!

Am vrut să fiu pe scenă, atunci când lucram și munceam pe gratis! Foarte mulți ani am muncit pe gratis, mi-a fost greu pentru că uneori poate nu aveam ce mânca! Atunci când am reușit, am zis că niciodată nu o să refuz o invitație, o emisiune unde o să fiu solicitat sau un proiect unde trebuie să fiu prezent. De asta sunt peste tot, aceasta este promisiunea mea față de Dumnezeu și până o să închid ochii o să încerc să îndeplinesc această rugăminte pe care am avut-o și această rugăciune din fiecare seară!”.

Citește și: NAȘUL VIJELIE A ”SPART” BANII PE LĂUTARI! PETRECERE FARAONICĂ LA MARRIOTT, CU LIVIU VÂRCIU ȘI ANDREI ȘTEFĂNESCU LA MICROFON! ”CARTOFARU” ȘI-A BOTEZAT FETIȚA ȘI…

Andrei Ștefănescu: ”Problema este gravă”

În prezent, Andrei Ștefănescu este implicat în trei proiecte: Poftiți pe la noi, matinalul de la Antena Stars și Prețul cel bun de la Antena 1, acolo unde este moderator alături de Liviu Vârciu. Cu toate acestea, artistul își face timp să ajungă și în sala de recuperare fizică, la fizioterapie și să urmeze tratamentele prescrise de medic. Andrei are dureri și crize de spate din cauza unei hernii de disc cu nerv sciatic atins. Situația este destul de gravă, însă speră să-și revină cu ajutorul procedurilor de fizioterapie și să nu fie nevoit să ajungă la bisturiu.

“Chiar acum vin de la Nea Marin. Din păcate, mă chinui cu o problemă de spate și a trebuit să ies puțin din emisiune. Am proiectul lui Nea Marin, matinalul de la Antena Stars și Prețul cel bun, de la Antena 1, unde, împreună cu Liviu Vârciu, dau premii seară de seară. Problema de spate este gravă. Am o criză de spate accentuată, hernie de disc cu nerv sciatic atins, cu tot ce trebuie. Am dureri foarte mari pe care nu le-aș dori nici dușmanilor mei, cum s-ar spune. Nu mă operez, dar fac tratament, fac fizioterapie în fiecare zi, exerciții și tot ce trebuie ca să îmi revin. Asta este viața, uneori ne mai copleșește!”, a mai spus Andrei.

Citește și: CUM SE POARTĂ LIVIU VÂRCIU CÂND IUBITA E LÂNGĂ EL. PE ”STICLĂ” E NUMAI CATERINCĂ, DAR CÂND IESE CU ANDA LA MALL…