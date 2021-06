O vedetă de la noi a învins cancerul a doua oară: „Mi s-a zis că nu mai am nicio șansă”

Una dintre fostele ispite de la Insula Iubirii a primit a doua șansă la viață. Irina Stroia a învins cancerul prima dată, iar,acum, când medicii au diagnosticat-o, din nou, a trecut prin episoade destul de grave, dar a învățat să se bucure de viață. Tânăra a povestit în cadrul emisiunii lui Dan Capatos prin ce a trecut, dar și cum se simte acum.

Cancer de col uterin este diagnosticul pe care medicii i l-au pus de două ori Irinei Stroia. După primul diagnostic, fosta ispită de la Antena 1 a reușit să se vindece, însă boala a recidiviat anul trecut. Din acel moment, viața Irinei s-a schimbat și a fost nevoită să se confrunte cu probleme grave.

Din fericire, Irina Stroia susține că rana care era uriașă a ajuns la jumătate, după cum a precizat ea, iar astfel s-a vindecat de probleme pe care le avea și e optimistă ca va reuși să se vindece total.

Irina Stroia: „Un doctor mi-a zis că nu mai am nicio șansă” Din dorința de a face tot ce-i stă în putință pentru a se lupta cu această boală nemiloasă, Irina Stroia a mers la mai multe clinici din București. Primele încercări nu au avut prea mare succes, ba chiar, unul dintre doctorii care au consultat-o i-a spus că nu se mai poate face nimic. Din fericire, fosta ispită de la Insula Iubirii nu s-a dat bătută și a găsit un medic străin, care a reușit să o pună pe picioare.

”Am schimbat toți medicii, am vrut să plec la Cluj, dar era destul de complicat, am zis hai să mai dau o șansă unei alte clinici din București, am ajuns la un doctor care mi-a zis că nu mai am nicio șansă și trebuie să fac chimioterapie (…) Într-un final am dat de un medic care nu e român și mi-a zis că în urma unei biopsii e ok”, a spus Irina Stroia la Antena Stars.

