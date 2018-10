Marius Baldovin, cântăreț de muzică populară, ”plânge” acum după 20.000 de lei, bani pe care spune că i-a împrumutat, dar nu-i mai vede înapoi. Pe românește, ”țeapă”. Astfel, artistul a apelat la Poliție, pentru a-și recupera sum ape care spune că a împrumutat-o.

”Am dat această sumă de bani pe încrederea unui vecin al meu, dar și prieten. Vecinul meu m-a rugat să îl sprijini pe nepotul lui, Nelușă Cerbu, cu banii. Mi-a spus să merg pe încredere, că e serios și că îmi înapoiează banii. Dar nici la ora actuală, nu i-am văzut înapoi. Am convenit cu unchiul lui, adică prietenul meu, să ne ofere autoturismul în schimbul baniilor, dar nici această învoială nu a avut succes”, a declarat cântărețul de muzică populară, Marius Baldovin.

Baldovin a făcut plângere penală

Artistul a făcut demersurile necesare pentru a-și recupera banii: plângere penală, zice el, ultima soluție. ”Am făcut plângere penală împotriva celui care mi-a dat țeapă. I-am făcut-o la Parchetul de pe lângă Judecatoria Târgu Jiu, împreună cu martorii care au fost când i-am dat suma de bani, există dovezi clare când i-am dat banii”, a declarat cântărețul de muzică populară .

”Eu îmi vreau banii de la ăla, dar trebuie să-l cunoască și lumea, să se ferească de el, să știe cu cine are de a face”, a mai spus Marius Baldovin.

”Acest individ să plătească pentru ce mi-a făcut, vreau să îl bag în închisoare! Nu va scăpa ușor, poliția e pe urmele lui. O să plătească scump pentru ce mi-a făcut”, a încheiat Marius Baldovin.

”Sunt banii mei, nu mai am somn, de ceva timp am început să iau pastile din cauza lui, am traume! Nu mă las bătut și voi învinge, pentru că m-am rugat la Dumnezeu să i se întample ceva și s-a întâmplat, i-a murit fratele, acum să aud că i-a aras casa de la Buzău”, a tunat Marius Baldovin.