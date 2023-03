Oana a spart bariera tăcerii în scandalul cu mama Gina. Care este adevărul, de fapt, din spatele scandalului

Oana Matache a oferit prima reacție după scandalul în care a fost implicată alături de Radu Siffredi, noul iubit. Sora Deliei Matache a decis să pună punct tuturor presupuselor zvonuri și a lămurit lucrurile.

Sora Deliei Matache și-a luat inima în dinți și a spus lucrurilor pe nume. Au trecut câteva zile de când misterul planează asupra relației dintre ea, mama Gina și noul iubit, Radu Siffredi, mai ales că Gina Matache a fost cea care a pus ”paie pe foc” în ceea ce privește apropierea tânărului de familia lor. Oana Matache a simțit nevoia să acționeze și a preluat frâiele situației. Pentru prima dată de când este în centrul atenției, Oana a publicat un mesaj pe rețelele de socializare în care speră să facă lumină.

Oana consideră că nimeni și nimic nu o poate judeca pentru alegerile făcute, ori felul în care a ales să-și trăiască viața. Totodată, aceasta a declarat că a rămas în relații bune cu fostul soț, Răzvan Miheț, alături de care se ocupă de buna creștere a celor doi copii pe care îi au împreună.

”M-am abținut până acum de la declarații, pentru a nu da apă la moară acestui scandal (pe care nu eu l-am început), dar deja situația a scăpat de sub control și mă văd nevoită să acționez.

Am fost blamată public pentru acțiunile pe care le-am efectuat în ultima vreme și mi se pare ireal cum poate să creadă cineva că sunt în stare să-mi pun copiii în pericol. În afară de mama, toate persoanele din jurul meu l-au cunoscut pe partenerul meu și nimeni nu a avut aceeași părere pe care și-a format-o majoritatea media în legătură cu relația noastră.

Acest înveliș de ”catastrofă” pus în jurul acțiunilor efectuate de mine deja devine obositor și tulburător, atât pentru mine cât și pentru copiii și persoanele implicate în viața mea.

Oana Matache: ”Nu mi se pare corect felul în care mama mea a procedat”

Cred că nimeni nu are dreptul să judece o femeie atât de aspru, să o blameze pentru algerile făcute în viață și să o jignească în nenumărate rânduri, în așa hal cum au făcut-o anumnite persoane.

Îmi doresc foarte mutl finalul acestui ”scandal”. Nu cred că privește pe nimeni felul în care aleg să-mi trăiesc viața și să-mi educ copiii. Eu și fostul meu soț am rămas în relații bune, comunicăm, are acces la copii și control asupra situației. Nici el, nici eu nu am permite ca un ”personaj problematic” să fie în prezența copiilor noștri și să aibă acces la ei.

Nu mi se pare corect felul în care mama mea a procedat și nu consider că s-ar fi ajuns la această stare de ”hate general” dacă nu ar fi învelit personajul partenerului meu într-o imagie problematică fără a avea nicio dovadă sau fără a-l cunoaște personal.”, a fost mesajul Oanei, sora Deliei Matache.

Căsnicia dintre sora Deliei și Răzvan Miheț este pe butuci de ceva vreme, motiv pentru care Oana a ales să se reorienteze rapid și să își înceapă o nouă viață alături de Radu Siffredi. Cei doi nu s-au ferit să se afișeze și chiar s-au mutat împreună. Mama Gina a fost cea care i-a adresat cuvinte grele iubitului Oanei, iar de aici a fost doar un pas până la o întreagă ”telenovelă”.