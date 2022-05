Oana Lis, dezvăluiri dureroase despre lupta cu depresia: „Am încercat absolut orice ca să mă fac bine”

Oana Lis a demonstrat întotdeauna că este o femeie puternică. Partenera lui Viorel Lis a trecut prin multe momente dificile şi s-a confruntat destul de des cu criticile oamenilor. Cu toate acestea, a reuşit să treacă peste greutăţi şi să meargă înainte. Recent, blondina a făcut dezvăluiri dureroase despre lupta cu depresia.

Oana Lis formează o familie cu Viorel Lis, fostul primar al Capitalei, de foarte mulți ani. Deşi relaţia lor a fost criticată, blondina a demonstrat că dragostea pentru partenerul său este sinceră. Aceasta a avut întotdeauna grijă de soţul său şi a suferit alături de el în momentele grele.

De-a lungul anilor, Oana Lis s-a confruntat cu multe situaţii dificile, iar printre acestea se numără şi lupta cu depresia. În cadrul unui interviu pentru Antena Stars, blondina a făcut declaraţii despre una dintre cele mai grele perioade din viaţa sa.

„Mă uit la ce privire pierdută aveam”

„Este o boală, trebuie să conștientizăm asta, să-l susținem pe omul care are depresie, să caute rezolvare (…) Eu am avut depresie și știi foarte bine că am vorbit despre lucrul acesta în 2014, și îmi apar și acum poze pe Facebook din 2014, mă uit la ce privire pierdută aveam, dar atunci nu eram psiholog, dar am căutat ajutor și unii oameni vor două sfaturi, nu poți în 2 sfaturi să slavezi pe cineva”, a spus Oana Lis pentru Antena Stars.

În continuare, Oana Lis a explicat cum a încercat să se vindece.

„Eu am mers la tot ce se poate, am mers la duhovnic, la psiholog, la reiki, la consultații familiale, am încercat absolut orice ca să mă fac bine. Într-adevăr au fost oameni de care poate că m-am simțit respinsă din cauza asta sau nu mă mai căutau la fel, dar într-un fel a fost bine pentru că mi-am dat seama cine e om cu adevărat”, a completat partenera de viață a lui Viorel Lis.

Sursă foto: Facebook