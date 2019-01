Oana Lis nu mai are nici măcar bani de haine! ”Cheltuiala mare este pe medicamentele lui Viorel”

Nu mai este pentru nimeni un mister faptul că soția fostului primar Viorel Lis nu are un loc de muncă și trăiește doar din pensia lui. Și pentru că medicamentele lui sunt foarte scumpe, Oana se plânge că nu-i mai ajung bani pentru haine!

Oana Lis s-a apucat în urmă cu doi ani de facultate, și a decis să facă Psihologia, pentru a putea profesa ulterior în domeniu. Practic să se angajeze și să fie pe picioarele ei. Fapt ce nu s-a întâmplat de când s-a măritat cu Viorel Lis. Ce doi trăiesc numai din pesnia de 3.000 de lei a fostului primar și, evident, banii sunt prea puțini pentru nevoile ei mai ales.

Drept dovadă. Oana şi-a impresionat recent fanii, cu postarea de pe Facebook, în care oftează după un costum superb, pe care şi-a permis doar să-l probeze.

”Ca viitoare psiholoagă😉🤗trebuie să-mi schimb și garderoba, nu !?… Bine n-am avut acum bani sa-l iau, dar va urma!…😉🤗 Cum vi se pare Oana la costum!?…🤔😉”.

Contactată ulterior de Click!, Oana Lis a mărturisit, cu tristeţe în glas: ”Nu este o ironie când am zis că nu am bani. Cheltuiala mare este pe medicamentele lui Viorel, cam 1.000 de lei lunar. Am fost cu el la un RMN şi am plătit 1.600 de lei. El are zile când este mai bine, dar îi este şi foarte rău, depinde, nu prea mai iese din casă”.