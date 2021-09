Oana Lis și-a închis cabinetul de consiliere psihologică. Motivul uluitor pentru care a făcut acest lucru

Oana Lis a recunoscut că și-a închis și cabinetul de consiliere psihologică, deși era deschis destul de recent. În plus, acesta era un vis al soției lui Viorel Lis, dar lucrurile nu sunt mereu așa cum îți dorești, din păcate.

„L-am închis din cauza bolii lui Viorel, să lucrez, să plătesc totul pentru că Viorel în momentul de față nu poate să spele fără ajutorul meu, nu se poate duce în bucătărie fără ajutorul meu. Este total dependent de mine. Și atunci, ca să muncesc, ar trebui să plătesc pe cineva pentru că statul nu mă ajută cu nimic. Prefer să fiu eu alături de el. Nimeni nu ar fi la fel de implicat ca mine. Eu șochez pentru că sunt o persoană autentică și nu îmi e rușine. Îmi e rușine doar de Dumnezeu. În rest nu mi-e rușine de nimeni și de nimic și nu trăiesc să mă dau ceea ce nu sunt.”, a declarat Oana Lis la Antena Stars.

Oana Lis își iubește meseria și își dorește să ajute oamenii

În perioada izolrii, Oana a oferit consiliere gratuită, dar acum se pare că a decis un preț: o ședință de dezvoltare personală costă 97 de ron. În plus, cei doritori, se pot abona la mesaje din partea Oanei, dacă își lasă adresa de mail pe site-ul acesteia.

„Pandemia mea personală fusese deja în 2014, atunci am simțit că am căzut psihic și fizic. În acel moment, eu m-am decis că pot fi mult mai mult decât ceea ce eram și că nu mai vreau să fiu percepută doar ca nevasta cuiva… ci că vreau eu să devin cineva! Și de atunci mă ocup de dezvoltarea mea personală, de evoluția mea și am ajuns acum să pot să ajut și pe alții să meargă pe acest drum.

Pentru mine nu a fost ușor, dar nu a fost nici cel mai greu lucru de pe Pământ… Consider că cel mai greu pas în orice este Primul pas!… E acel moment de «Aha» personal, de «Nu mai pot așa!»… de «Vreau altceva!»… «Vreau o schimbare!»… «Vreau să duc o viață mai bună!» Căci, așa cum ne spune fizica quantică, orice schimbare câtuși de mică pe care o facem… schimbă implicit și mediul nostru înconjurător!”, scrie Oana pe site-ul ei.

Oana Lis își dorește să înfieze un copil

Oana Lis își dorește cu ardoare să devină mamă și ar vrea foarte tare să adopte un copil, iar acest subiect cam aduce neliniște în familia Lis, asta pentru că Viorel, fostul edil al Capitalei, nu este deloc de acord cu acest fapt.

„E periculos pentru că nu știi caracterul omului”, spunea Viorel Lis.

