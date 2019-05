Oana Lis, ultima soluție: a băgat la păcănele! Norocul i-a surâs

Oana Lis reunoaște că ea și fostul primar al Capitalei o duc foarte greu financiar. De aceea, oana s-a gândit să-l copieze pe soțul ei, anume, să bage și ea bani la păcănele, în speranța unui câștig. S-a întâmplat să dea norocul peste ea.

Oana Lis a pus mâna pe 40 de lei și a spus că banii îi vor ajunge pentru cafea.

„Eu m-am obișnuit cu ideea că nu prea mai avem bani, au fost zile când nu am avut ce mânca. Lumea zice ca eu vin și mănânc pe la evenimente, dar toți banii se duc pe medicamentele lui Viorel. Am avut acum cheltuieli suplimentare cu facultatea mea de Psihologie. Am început și eu să bag la păcănele. Ultima dată am câștigat 40 lei, bani de cafea. Ce vacanțe?! Nu-mi mai amintesc de când nu am mai ieșit din București, avem un an cred”, a spus Oana Lis, potrivit Click!

Oana Lis: ”Mi-e dor de o vacanță!”

Oana Lis a făcut câteva dezvăluiri, legate de ultimii ani din viața ei. Între acestea, faptul că nu a mai plecat din țară de o lungă perioadă, că n-a mai fost la munte sau în alte locuri. Motivul l-a așternut fără ezitare pe pagina ei de socializare.

„N-am mai plecat din țara de 8 ani… la munte n-am mai fost de 3 ani… şi îmi place să călătoresc…am fost la Paris de 17 ori… şi am şi eu invitații, posibilităţi să merg în diferite ţări. Şi îmi e dor de o vacanță frumoasă! ☺️Chiar am refuzat formate de emisiuni în care trebuia să plec vreo 2 luni de acasă, dar care ar fi fost un plus de imagine pentru mine! Nu ştiu daca e corect pentru mine să fac un compromis personal, dar eu fac ce simt!😉

Dar de cand s-a îmbolnăvit Viorel am facut o alegere conștientă să fiu alături de el si la greu, căci atunci are omul cea mai mare nevoie de tine! A avut 2 atacuri vasculare si a avut mare noroc ca eram lângă el si l-am dus imediat la spital. Scriu asta vis-a-vis de tâmpiţii care nu mă cunosc personal si mă comentează aiurea. ( nu vreau sa reproduc aberațiile lor) Sau scriu ce ar face ei de fapt într-o situație de genu’!…Ca să știți, eu în “nebunia” mea sunt un om loial, de încredere, de cuvânt, pe care te poti baza! Iar prietenii mei ştiu asta! Pentru că nu degeaba am zeci de prieteni reali, oameni extraordinari cărora le sunt aproape şi ei, mie! Amin!😉”, a scris Oana Lis.