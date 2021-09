Oana Marica, dezvăluiri sincere despre relaţia cu Alex Bodi: „Mă văd mămică”

Oana Marica, dezvăluiri sincere despre relaţia cu Alex Bodi. Şatena a oferit primul interviu despre povestea de dragoste pe care o trăieşte în acest moment. Deşi nu a vrut să dea prea multe detalii despre viaţa ei personală, diva a mărturisit că se vede mămică în viitor.

Oana Marica şi Alex Bodi şi-au ţinut relaţia departe de ochii curioşilor. Însă, pentru a pune capăt speculaţiilor care au existat de când cei doi s-au afişat împreună la diferite evenimente, satena a decis să facă lumină.

Întrebată dacă formează sau nu un cuplu cu fostul soț al Biancăi Drăgușanu, Oana Marica nu a negat, dar nici nu a aprobat acest lucru. În schimb, vedeta a explicat faptul că se simte foarte bine în compania musculosului şi totodată a spus că este genul său de bărbat. Mai mult, tânăra a ţinut să sublinieze faptul că Bodi este cel puţin deocamdată, un bărbat „luat”.

”Nu vreau să spun că suntem împreună, dar pot spune că nu ne-am certat niciodată. Când ne-ați văzut în aceeași locuri, chiar așa era. În ultima vacanță în care am fost împreună a fost și fetița lui. Are două fetițe superbe, inteligente, frumoase. Fericită sunt, dar fericirea mea e relativă, încerc să-mi fac globul meu să nu mă atingă nimic rău. Dacă m-ați văzut alături de el prin vacanțe înseamnă că este genul meu, bine, uneori cu toții mai facem greșeli în viață, dar ni le asumăm. Așa am fost tot timpul, discretă, mi se pare că nu ar trebui să intereseze pe nimeni viața mea personală, dacă vreau să arăt ceva, arât”, a spus Oana Marica la Antena Stars, potrivit spynews.ro

Surpriza cea mai mare a fost în momentul în care şatena a mărturisit că îşi doreşte să devină mămică. Oana Marica le-a cunoscut deja pe fetiţele partenerului său cu care are o relaţie foarte bună. Astfel, speră că în curând va aduce pe lume primul său copil.

”Mă văd mămică, când depășeti pregul de 30 de ani începi să-ți dorești lucruri, să-ți imaginezi, să te întrebi când vine și momentul ăla. Mâine nu aș vrea, dar cred că sunt pregătită pentru un copil. Vreau și o familie, mă văd în punctul ăla, dar nu fac nimic în direcția asta. Când o veni, o veni și gata”, a mai adăugat iubita lui Alex Bodi la ”Showbiz Report”.

Sursă foto: Instagram