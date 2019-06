Oana Matache mai sexy ca niciodată. Cum s-a fotografiat sora Deliei

Sora Deliei a plecat într-o binemeritată vacanță în Croația. Alături de ea este bineînțeles toată familia, cu care blondina se distrează pe cinste.

Oana Matache nu a uitat însă nici de prietenii săi de pe Instagram pe care îi ține la curent cu toate activitățile sale. Blondina s-a fotografiat în costum de baie, pe un iaht, iar fanii săi au apreciat imediat imaginile incendiare.

“Wow ce corp 😱😱😲 tu ești sigură că ai născut de curând???”/ “Ce frumoooos!!!”/ “Ooooooo😘😘😘”, sunt doar câteva dintre comentariile fanilor.

În această ipostază nici fanilor săi nu le-a venit să creadă că Oana are deja la activ două sarcini. Însă, blondina a vrut să le demonstreze că… dacă ai voință se poate.

Oana Matache, și-a botezat recent cel de-al dolea copil

„În 2 ani, nuntă, botez, 2 nașteri, alt botez, nu mai reprezintă așa un factor de stres. A fost foarte drăguț, foarte relaxant…Copil a fost foarte cuminte, acum nu mai vrea să cooperez, mergem acum să ne relaxăm. E deja al doilea botez, suntem ok, ne-am concentrat pe ce trebuia, ne-am organizat bine și a fost ok. A fost foarte liniștit, chiar i-a plăcut foarte mult, a și râs după ce a băut lingurița de vin, dar acum este un pic supărat.

Jessie a luat ca atare evenimentul și s-a plimbat prin biserică, a tras de chestii pe acolo, ce putea să facă un copil de 1 an jumate.

Acum doarme în mașină. Am fost foarte relaxați toți, e ca o duminică în care mergi la biserică, doar că foarte specială, dar stres 0. Atunci ne-am stresat foarte rău pe tot felul de chestii. Acum a fost foarte relaxat, l-am lăsat în piciorușele goale, nu ne-am mai stresat cu chestii inutile.

Mama e foarte activă, mă ajută, a culcat-o pe Jessie. A stat cu cea mică. Mergem acasă să lăsăm o parte din invitați, ne schimbă, ne aranjăm și mergem la petrecere”a spus Oana Matache la Antena Stars.